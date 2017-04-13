AK Parti Kadın Kolları yaklaşık 28 milyon seçmene ulaştı

AA muhabirine açıklamada bulunan Çam, halk oylaması sürecinde ev sohbetleri, çat kapı ve esnaf ziyaretleri, sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Halk oylamasına son birkaç gün kala kararsız olduklarını ifade eden evlere tekrar gittiklerini anlatan Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı olarak yarın itibarıyla Türkiye genelindeki 31 bin 986 mahallenin tamamına girmiş olacaklarını söyledi.

"Son 4 günde 2,5 milyon seçmene ulaşacağız"

Selva Çam, 19 Mart ile 12 Nisan arasında 16 milyon 733 bin 218 kişiye, 25 Şubat'tan 19 Mart'a kadar olan sürede ise 11 milyon 250 bin kişi olmak üzere toplam 27 milyon 983 bin 218 kişiye ulaştıklarını aktardı.

AK Parti Kadın Kollarının günlük ortalama 698 bin kişiyle görüştüğünü ifade eden Çam, şöyle devam etti: "Kadın Kolları olarak toplam seçmene bakıldığında yüzde 50'nin üzerinde seçmene ulaşmışız. Önümüzde 4 gün var, 4 günde de 2,5 milyon kişiye ulaşmış olacağız. Bunların tamamıyla birlikte seçmenin yüzde 55'ine ulaşmış olacağız. Kadınlardan, erkeklerden daha fazla oy alacağımızı görüyoruz. Ulaştığımız kadınların hepsi, maddelerin detaylarını da öğrendiler. Adeta bir hukukçu gibi detaylı bir şekilde sorular sordular. İçlerine sinerek sandığa gidip oylarını kullanacaklar. Sahayı gördüğümüzde, kadınlardan daha fazla oy alacağımız kanaatimiz oluştu."

"Cumhurbaşkanımıza ne sorardınız?"

Son 2 haftadır "Kadınlar soruyor" isimli programlarının sayısını artırdıklarına işaret eden Çam, kararsız seçmenlere yöneldiklerini, neden hala karar veremediklerini, soru işaretlerinin neler olduğunu karşılıklı ikili diyaloglarla anlamaya ve bu soru işaretlerini gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kararsızlarla ev sohbetleri de gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çam, bu ev sohbetlerinde tüm soruların yanıtlandığını belirtti.

Çam, kararsız olan ve "Hayır" oyu vereceğini açıklayan kadınlara "Eğer bir imkanınız olsa Cumhurbaşkanımıza ne sorardınız?" sorusunu yönelterek ilçeler bazında hazırladıkları veri tabanında bu soruları topladıklarını anlattı. Kadınların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrasında ne olacağı konusunda bir endişe taşıdığını belirten Çam, onu da sahada net bir şekilde anlattıklarını ve bu endişelerin giderildiğini ifade etti.

Başlangıçtaki sorularla şu anki sorular arasında bir farklılaşma olduğuna işaret eden Çam, "Cumhuriyet elden gidiyor, rejim değişiyor, tek adamlık" gibi söylemlerin yerini, "Kadınlara ne getirecek, Cumhurbaşkanımızdan sonra ne olacak" gibi sorulara bıraktığını aktardı.

Tüm seçmenlere demokratik hakkını kullanmak üzere sandığa gitmesi çağrısında bulunan Çam, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için yapılacak çalışmaların temelini atıyoruz. Ülkemizi çok daha iyi bir gelecek bekliyor." görüşünü kaydetti.