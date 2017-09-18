AK Parti Karabük İl Başkanı Saylar görevinden istifa etti

AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevini bugünden itibaren bıraktığını söyledi.

Görevde olduğu süre içinde partisi için hiç durmadan çalıştığını anlatan Saylar, "Önümüzdeki aylarda yapılacak olağan genel kurulda yeniden başkanlığa aday olmayacağım. Bugün Karabük milletvekilleri ve parti genel merkezindeki görüşmelerimin ardından il başkanlığı görevimden istifa ettim. Partim için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.