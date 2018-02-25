Başbakan Yıldırım: Alçakları dize getirdik

AK Parti Kocaeli 6. Olağan İl Kongresi'nde bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Afrin'de kahramanlarımız bütün bölücü terör örgütlerini bir bir ortadan kaldırıyor ama şimdi orası avuç içi kadar bir yer, biz oraya gidersek onların işine engel oluruz ama eğer ülkeyi savunma ihtiyacı doğarsa bu ülkenin istiklaline, geleceğine karşı herhangi bir alçaklık olursa o zaman 81 milyon ayaktayız, hep beraber bu sefere çıkarız.

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunu oldukça meşgul eden ve bütün bir milletin infialle karşıladığı cinsel istismar konusunda da gerekli düzenlemeyi yapma çalışmalarını başlattık ve önümüzdeki günlerde Meclis'e getireceğiz.

Kocaeli 'nin içerisindeki trafik sıkışıklığı yeni yol bittiğinde tamamen ortadan kalkacak. 50 yıldır Türkiye'nin gündeminde olan Osmangazi Köprüsü'nü hizmete açtık.

Sadece oy peşinde olmadık aynı zamanda gönüllere de hitap ettik. İçeride ve dışarıda tuzak kurmak isteyenler oldu. Alçakları dize getirdik.

Kim darda ve zordaysa yanında olduk. Artık ecdat mirasına sahip çıkan bir Türkiye var. AK Parti bir başarı öyküsüdür.