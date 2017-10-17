AK Parti Konya İl Başkanı Arat istifa etti

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat istifa etti.
Alınan bilgiye göre, İl Başkanlığında olağanüstü toplanan yönetim kurulu toplantısının ardından Arat, AK Parti Genel Merkezi'ne istifasını sunduğunu açıkladı.
Öte yandan, il yönetiminin de istifa ettiği öğrenildi.
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