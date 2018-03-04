Başbakan Yıldırım: Şeytan bile bunların yanında masum kalır

AK Parti Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım'ın sözlerinden satır başları:

Fatih'i, Kanuni'yi bağrından çıkaran topraklar, Manisa. Cumhuriyetimizi nasıl savunduysa Manisa 15 Temmuz'da da FETÖ alçaklarına karşı demokrasiyi savunan şehirdir Manisa.

Şimdi yeni bir tarih yazmaya hazır mısınız? Bu salon muhteşem coşkusunu sandıktan gösterecek mi? Tek kelimeyle muhteşemsin Manisa.

"15 TEMMUZ GECESİNİ HATIRLAYIN"

Sevgili gençler, 15 Temmuz gecesini hatırlayın. 15 Temmuz Türkiye'nin karanlık bir geceden milletin cesareti ile aydınlığa çıktığı bir gündür. Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. Cumhurbaşkanımız o gün meydanlara davet etti. Siz, kadını ile genci ile, yaşlısı ile indiniz meydanlara.

"ŞİMDİ BUNUN HESABINI VERİN"

Diyorlar ki Başbakan açıklama yaparak yargıyı etkiliyor. Yargıya bu kadar saygılıysanız, neden o gün bu kadar hukuksuz işler yaptınız (28 Şubat). Şimdi bunun hesabını verin. Hiçbir yargıcımız baskılara, telkinlere kulak asmaz. Bizim hakimlerimiz kalemleri ile konuşur, kararları ile konuşur.

"ŞEYTAN BİLE BUNLARIN YANINDA MASUM KALIR"

Kendini bilmez biz CHP'li bugün kalkmış, 'AK Parti-MHP ittifakı bir şeytan ittifakıdır.' diyor. Şeytan bile bunların yanında masum kalır. Böyle alçakça ifadeleri partimize yakıştıranlar siyasi mefta olmaktan kendilerini kurtaramazlar. Bugünlerde bayrak diye bağırıyorsanız, buyurun siz de girin Cumhur İttifakına. Bayrak altında herkese yer var.