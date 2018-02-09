AK Parti MKYK toplantısı başladı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
- AA
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.45'te başladı.
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.45'te başladı.
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