Başbakan Yıldırım: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

AK Parti Muğla 5. Olağan İl Kadın Kongresi öncesinde salonun önünde toplanan kalabalığa yönelik de kısa bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım'ın sözlerinden satır başları:

"Muğla'nın insanları Muğla'nın güzelliklerinden daha güzel"

Muğla, başka bir benzerin yok bu dünyada. Böylesine güzel bir şehirden bahsediyoruz. Muğla'nın insanları, Muğla'nın güzelliklerinden daha da güzel. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz'da alçaklara teslim etmeyen Muğla'lı vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz.

"Mehmetçik oraları yerle bir etti"

Muğla'dan yiğitler diyarından Afrin'deki kahramanlarımıza selam verelim mi? Aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti, kanları yerde kalmadı. Raco'yu da ele geçirdiler, Afrin'e emin adımlarla ilerliyorlar.