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AK Parti MYK Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

  • AA
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

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