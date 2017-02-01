AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
- AA
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.10'da başladı.
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