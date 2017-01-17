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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında ve parti genel merkezinde yapılan toplantı, 2 saat sürdü.

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