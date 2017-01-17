AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında ve parti genel merkezinde yapılan toplantı, 2 saat sürdü.
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