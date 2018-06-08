Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar, Kandil, gerekirse oraya da gireriz

AK Parti Nevşehir Mitingi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Her türlü baskıya rağmen sandıklara koşan gurbetçilerimizi selamlıyorum. Avrupa'ya dünyaya selam olsun. 2023, 2053, 2071'in Türkiyesini inşa ediyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve cesaret ile istikbale yürüyoruz. 24 Haziran'da güçlü Meclis için Meclis'te Ak Parti'yi destelemeye hazır mıyız? Güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı desteklemeye hazır mıyız?

"GEREKEN DERSİ ONLARA VERECEĞİZ"

Cumhur İttifakı kolay kurulmadı. Sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara 24 Haziran'da dersini vereceğiz. Cumhur İttifakı'na halel getirmeye çalışanlara, araya tabanda fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

24 Haziran'da Türkiye'nin huzuru, bölgemizin istikrarı için mührü Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye basmanızı istiyorum.

"81 MİLYONA GELİN HELALLEŞELİM DİYECEĞİZ"

Tüm mağdurların ve mazlumların yanında koşmaya devam edeceğiz. Bölgemizde emniyet, istikrar ve barış tahsis edilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. 16 yıldır insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hareket ediyoruz. Hiç bir vatandaşı ötekileştirmeden hepsini bağırımıza basıyoruz. Onun için ne diyoruz, bir olalım, iri olalım, 81 milyon kardeş olalım. Bölgemizde fitneyi değil, kardeşliği büyütelim. Ülkemizde husumeti değil, muhabbeti güçlendireceğiz. Gerilimi değil, kaynaşmayı artıracağız. Ayrışmanın değil, kenetlenmeyi savunacağız. Ben gönül diliyle konuşuyorum, 81 milyona gelin helalleşelim diyeceğiz. Bu topraklarda nefretin boy vermesine izin vermeyeceğiz. İşte bu yüzden her gittiğim yerde ne diyorum vakit Türkiye vakti. Bu yüzden ülkemizin dört bir köşesinde vakit kardeşlik vakti diyoruz. Nevşehir, 24 Haziran'da sandıkları patlatıyor muyuz? Güçlü Türkiye diyor muyuz? Güçlü meclis diyor muyuz?

"BİZ BOŞUNA BUNLARA YIKIM EKİBİ DEMİYORUZ"

Kardeşlerim Nevşehir bugüne kadar bizi hiç mahçup etmedi. 2002'den beri girdiğimiz tüm seçimlerde Nevşehir tavrını demokrasiden yana kullandı. Nevşehir hep milli iradenin, AK Parti'nin kalesi oldu. Tarihi 16 Nisan seçimlerinde evet diyen Nevşehirlilere teşekkür ediyorum. Kimse Türkiye'yi eski kaotik günlerine döndüremez. Ülkemizin kaybedecek vakti yoktur. Burada muhalefet seçimden sonra eski sisteme geri dönmekten vazgeçiyor. Kendilerince tezgah kuruyorlar. Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme hakkını almak için kapalı kapılar ardından çalışıyorlar. Biz boşuna bunlara yıkım ekibi demiyoruz. 1. ve 2.köprü açıldığında komünistler istemezük diyorlardı, satacağız diyorlardı.

"KAPALI KAPILAR ARDINDA KİRLİ HESAPLAR YAPIYORLAR"

Milli iradenin vesayetin keyfine bırakılmasına artık kimse göz yumamaz. Buna rağmen muhalefet 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. 16 Nisan'da milletin ortaya koyduğu güçlü iradeyi yok saymak için, kendilerince tezgah kuruyorlar, tezgah. Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme yetkisini almak için kapalı kapılar ardında kirli hesaplar yapıyorlar.

Sincar, Kandil, gerekirse oraya da gireriz. Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız.

Türkiye'yi Pensilvanya'daki şarlatana altın tepside sunma niyetindeler. Şarlatan ne diyorsa Kılıçdaroğlu da Muharrem de aynı şeyi söylüyor.​