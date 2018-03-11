Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakarya'da salamura olmaktan kurtulanlar, açıp tarih kitabı okusunlar

AK Parti Sakarya 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

"İHTİYAÇ OLDUĞU ANDA SEFER GÖREV EMRİ ÇIKARIRIZ, ÖNCE BEN SONRA HEP BİRLİKTE YOLA KOYULURUZ"

Biz hiç kimsenin baskı zulüm görmediği dünyanın mücadelesini veriyoruz. Bizim mücadelemiz istikbal mücadelesi, bizim kavgamız hak ve adalet kavgasıdır. Her bir arkadaşımızın gayesi, kızıl elması bu... Zorluklar karşısında asla pes etmeden mücadelemiz sürecik. Afrin'deyiz niye? İşgal için mi? Teröristleri kovalıyoruz. Zannediyorum, sayı 3500'e ulaşmıştır, ben buraya gelmeden etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3300'dü... Komutana sordum; ihtiyaç var mı? dedim.. Hamdolsun iyi gidiyoruz dedi. İhtiyaç olduğu anda hemen bir sefer görev emri çıkarırız önce ben sonra hep birlikte yola koyuluruz. Hazırız, ölmeye de bu teröristleri öldürmeye de...

"OSMANLI TOKADINI SADECE 3 BİN 300 TERÖRİST YEMEDİ"

Ne yazık ki dün beraber yürüdüklerimizden bazıları Osmanlı tokadının ne olduğunu anlamadı. Neyse. Biz işimize bakalım. Şu anda 3300 terörist yemedi sadece Osmanlı tokadını, başkaları da yedi. Bildiklerimiz çok, bildiklerimizi kağıda dökeceğimiz zamanlar da gelecek.

"SAKARYA BUGÜN ÇOK FARKLI"

Ben Sakarya'yı bugün çok farklı gördüm. Bu vesileyle başta Sakarya'nın yiğit evladı şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin vakur aileleri var. Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Nasıl şehit kaymakamımızın kanını yerde koymadıysak bütün şehitlerimizin hesabını sorduk soracağız.

"BOYLARINDAN BÜYÜK LAFLAR EDENLER ÖNCE İYİ BİR TARİH KİTABI OKUSUN"

Biz bu ülkeyi ihsanla lütufla birilerinin kolları ve kanatları altında kurmadık. 1071'den beri şehitlerimizin kanlarıyla yoğurarak kendimize vatan yaptık. Boylarından büyük laflar edenler önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muhaberesinde denize dökülenler burada nasıl salamura olmaktan kurtulduklarını, buradan nasıl gittiklerini hatırlasınlar. Türkiye'nin dostluğunun kıymeti kaybedilince anlaşılır. Vatandaşlarımızın hak ve hukukunu korumada nasıl tavizsizsek ilişkilerimizin geliştirilmesinde de aynı şekilde davrandık.

"HEP BERABER TAZELENDİK"

Sizlerle gurur duyuyorum, sizler bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız. Kadrolarımızı belirlerken bir taraftan da sizlerle dava ve yol arkadaşlığımızı güçlendiriyoruz. Allah'a hamdolsun her kongremizi ayrı bir coşkuyla icra ettik. Hem dava arkadaşlarımızla bir araya geldik hem de kardeşliğimizi perçinledik. Aşık Yunus'un da buyurduğu gibi: Biz sevdik aşık olduk, her dem yeniden doğarız bizden kim usanası... Hep beraber tazelendik. Kongremizin milletimizin geleceği için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Şimdiden 2019 seçimlerine hazırlanacağınıza inanıyorum. Duymadık kimse kalmasın.. Ana kademe 2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mısınız? Hanımlar, gençler, el sıkmadan üniversiteleri terk etmeyeceksiniz. Bunun için kapı kapı dolaşmaya var mısınız? Çalışma bizden netice Allah'tadır. Biz sefer ile sorumluyuz, zafer Allah'tan. Olaya böyle bakıp öyle yürüyeceğiz.

SAKARYA'YA ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ

Şu hususları özellikle söylüyorum: Tevazu yüceltir, kibir düşürür, hasret bitirir, gurur aldatır.. AK Parti tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi zaferlerini artırdıkça tevazusunu büyütmüş bir partidir. 2019'a giden süreçte en büyük referans kaynağımız hizmetlerimizdir. 1000 yataklı şehir hastanesi için çalışmalarımız sürüyor. Toplu konutta Sakarya'da 7 bin 400 projeyi hayata geçirdik.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesinde vatandaşlara seslendi

AK Parti Sakarya 6. Olağan İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslenen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Gündüz gece yürümeye var mıyız? Sakarya yola çıktığımız günden bugüne bizi hiçbir zaman yalnız koymadı. Yalnız yürümedik bu yolda. Hep sizinle beraber yürüdük. Yine bundan sonra beraber yürüyeceğiz. Kardeşlerim, mart 2019 mahalli seçimler hazır mıyız? Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri, hazır mıyız? Bu bir kırılma noktası. 2019'daki bu iki seçimle birlikte Türkiye yeni bir döneme geçiyor. Ben burada sizden bugün bir şey istiyorum. Biz sadece ve sadece rabbimin huzurunda rükuda eğiliriz, secdede eğiliriz. Beşer planında hiçbir gücün önünde bugüne kadar eğilmedik. Afrin'deyiz, niye Afrin'deyiz. Teröristlere biz dedik ki rahat durun. Eğer rahat durmazsanız, sizi deliklerinizde bile, inlerinizde bile boğarız dedik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te boğduk mu?

"AFRİN'E 4-5 KİLOMETRE KALDI"

Afrin'de de şöyle öğlen civarı rakamları aldım. 3300 terörist etkisiz hale getirilmişti. Elhamdülillah iyi gidiyoruz. Daha iyi olacak. Şu anda 4-5 kilometre kaldı, Afrin'e giriyoruz. Nasıl ki, El Rai, Bab, Cerablus, oradaki 2 bin kilometre karelik alanı gerçek sahiplerine teslim ettiysek, 140 bin kişi evlerine döndü. Biz işgalci değiliz. Biz sadece ülkemize yan bakan teröristleri kovalıyoruz. Onların peşindeyiz. Şimdi de yine Afrin'de o teröristleri askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucumuzla ve sağolsunlar çok ciddi bir mücadele ile ÖSO ile beraber kovalıyoruz.

"BU HAREKATA NİYE ZEYTİN DALI DEDİK?"

Niye biz bu harekata Zeytin Dalı dedik? O emin beldeye yemin olsun ki diyor Allah. Bakın bu belde öyle bir belde. Emin adımlarla yürüyoruz. Sahiplerine adım adım teslim ediyoruz. Biz soytarıların, adilerin, PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın bekçiliğini yapmadık. Onlara bekçilik yapanları iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz. Yanlış yapıyorsunuz dedik ama bunlar onlarla beraber oldular. 5 bin tır silahı oraya gönderdiler. Hani dosttuk? Hani NATO'da beraberdik? Ey NATO, sen ne zaman bizim yanımızda olacaksın? Diğer ortaklar da bu noktada hep kaçamak oynuyorlar, ikili oynuyorlar. Biz dik durmaya, dürüst olmaya devam edeceğiz.

Ben buradan sizlere ayrıca bir seslenmek istiyorum. Her an ölümle beraber yaşayacağız. Ölecek miyiz? Öleceğiz. Gireceğimiz yer 2 metreküp, ben boydan dolayı biraz daha fazla gösteririm. Öyle. Annelerinizin ayaklarının altını da buradan gidince muhakkak öpün. Cennetin annelerin ayakları altındadır. Annem ayağını çekerdi, derdim ki, ya ana, cennetin kokusunu bana çok mu görüyorsun. Analar bu kadar kıymetli, bu kadar önemli. Karşımda anneler olarak, anne insandır, biz ise insanoğluyuz. Bu kadar önemli bir fark.

"HEPSİNİN ALNINI KARIŞLARIZ"

Birileri Rabia'yı terör örgütü sembolü olarak görüyor, bay Kemal. Bay Kemal, bunun hangisi hoşuna gitmedi, bu bizim Rabiamız. Tek millet ne demek? 81 milyon, tek millet. Tek bayrak, şu bayrağımızın güzelliğine bak. Verdik, verdik, 18 milyon kilometre kareden, 780 bin kilometre kareye düştük. Kimse hesap yapmasın, hepsinin alnını karışlarız. Dinimizi böldürtmeyiz, ezanımıza dil uzatanların da dilini koparırız. İyisiniz, hoşsunuz ama marta iyi hazırlanacağız. Kapı kapı dolaşmaya hanım kardeşlerim, var mıyız? Şurada kapı komşunuz İstanbul, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, muhteşem. Boğazın altından bir de araç yürütmeye başladık, niye? Bize bu yakışır. Muasır medeniyetlerin üzerine çıkmak öyle lafla olmuyor bay Kemal. Sana hastaneleri verdiler, batırdın, bitirdin.