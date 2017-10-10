AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay: Türkiye krizlerin üstesinden gelecek güce sahip

AK Parti Milletvekili Aktay, "Bölgedeki etkin güçlerle iş birliği halinde olan Türkiye, tıpkı geçmişte yaptığı gibi bu krizi de aşmayı başaracaktır. Türkiye, bunların üstesinden gelecek güce sahiptir" diye konuştu.

Aktay, Trablus'taki Azm Üniversitesi'nde "Bilimsel Araştırmalar ve Toplumların Sürdürülebilir Kalkınmasındaki Rolü" başlığıyla düzenlenen uluslararası sempozyuma konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyumda yaptığı konuşmada Aktay, Türkiye'nin, kendisini çevreleyen krizler ve bölme- parçalama projeleri ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bölgedeki etkin güçlerle iş birliği halinde olan Türkiye, tıpkı geçmişte yaptığı gibi bu krizi de aşmayı başaracaktır. Türkiye, bunların üstesinden gelecek güce sahiptir." dedi.

"İlişkiler geliştirilmeli"

Lübnan'ın eski başbakanlarından Necip Mikati’nin müsteşarı Haldun Şerif de Aktay ile aynı oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesel rolüne ve Lübnan ile olan dostluğuna vurgu yaparak iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Necip Mikati’nin ofisinden bugün yapılan açıklamada, Şerif ile Aktay'ın özel bir toplantı gerçekleştirdiği, toplantıda bölgesel ve yerel alanda iş birliğinin artırılması konularının ele alındığı belirtildi.

Bilimsel Araştırmalar ve Toplumların Sürdürülebilir Kalkınmasındaki Rolü başlıklı sempozyuma, farklı ülkelerden siyasetçiler, bilim adamları ve akademisyenler katıldı.

Dün başlayan ve yarın sona erecek sempozyumda, Ortadoğu ve diğer bölgelerdeki bazı ülkelerin gelişmesinde, bilimsel araştırmaların ve üniversitelerin rolü hakkında konuşmalar yapılıyor.