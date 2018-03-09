Başbakan Yıldırım: 'Çözüm' diyorlar. Çözüm mözüm yok

AK Parti Siyaset Akademisi Açılışı programında konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

16 yıldır ne bizim millet sevdamız azaldı, ne milletimizin bize desteği azaldı. Bu başarı, gücünü ve istikametini milletten alan doğru bir siyaset anlayışının başarısıdır. Bu başarı daha şimdiden tarihe geçmiş güçlü bir liderin ve vefakar kadronun eseridir.

Bu kalkınma hareketinin lideri, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu harekete gönül veren, katkı koyan bütün yol arkadaşlarımı da aynı şekilde selamlıyorum. Bugün bu çatı altında millete hizmet için çalışan bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti milletin sesi olarak doğdu. AK Parti'nin kuruluşu, ülkemiz için bir dönüm noktası olmuştur. AK Parti ile millet iradesi siyasette söz sahibi oldu, iktidar oldu. Siyasetimizle, yönetim anlayışımızla ve milletimizin desteğiyle Türkiye'yi krizden çıkardık. Bu sadece partimizin değil, milletimizin adelet ve kalkınma yürüyüşü oldu.

AK Parti hükümetleri 16 yılda her alanda değişimi, dönüşümü başarıyla gerçekleştirdi. Bugün dev projeleri hayata geçiren ve büyük hedefleri olan bir Türkiye var. Çetelerin, darbecilerin, terör sevicilerin değil; milletin sözünün geçtiği bir Türkiye var. Türkiye artık istikrar ve güvene sahip büyük bir ülkedir.

Çözüm süreci

Çözüm süreci diyorlar. Çözüm mözüm yok. Çözüm, terör örgütünün bu topraklardan defolup gitmesiyle; Kürtlerle, Türklerle, Türkmenlerle, Çerkeslerle ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bu milletin kucaklaşmasıdır. Bundan başka çözüm yok.

Zeytin Dalı Harekâtı

Afrin operasyonu, Türkiye Cumhuriyeti olarak teröre asla geçit vermeyeceğimizin bütün dünyaya ilanıdır. Buradan bir kez daha söylüyorum; kimsenin toprağında gözümüz yok. Fakat kendi toprağımıza, istiklalimize, istikbalimize kastedenlere de her zaman hak ettikleri cezayı vermesini biliriz.

Bu hareket gücünü aziz milletinin duasından alıyor.

Bu operasyon bölgeye barış ve huzuru geri getireceği gibi, terör örgütlerinin zulmü altındaki insanların kurtulmasına da vesile olacaktır. Dün Fırat Kalkanı ile Cerablus'a ve Bab'a gelen huzur, yarın inşallah Afrin'e de gelecektir.