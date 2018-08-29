AK Parti Sözcüsü Çelik: İstiklal Caddesi gibi yerlerde eylemlere asla müsaade edilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısı 3 saatin ardından sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında Cumartesi Anneleri konusuna değindi.

Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle:

Türkiye'de Siyasi İstismar Partisi diyebileceğimiz, adı konmamış bir parti var. Bunlar her türlü acıyı, her türlü göz yaşını istismar etmek üzere hayatlarını kurgulayan, faaliyetlerini yürüten kimselerdir. Bunların hepsini aynı yerlerde görürsünüz.

Esasında gerçek acılarla, gerçek annelikle, annelerin evlatlarına duydukları hasretle bir ilgileri yoktur. Bu Siyasi İstismar Partisi, her zaman için siyasi meseleleri iltihaba dönüştürmeye çalışan ve her zaman için provokatif olaylar oluşturmaya çalışan bir gruptur.

Annelerin acıları ve evlatlarına duydukları özlem her şeyin üzerindedir. Fakat 2010'dan sonra buraların giderek terör propagandasının zemini haline gelmesi, annelerin acısı üzerinden buraların bir terör propagandası merkezine dönüştürülmesi karşısında, bu tedbirleri almak zorunlu olmuştur.

İçişleri Bakanımızın da dediği gibi, bu alanların terör gruplarının tahakkümünden kurtarılması gerekiyor. Bu "anneler"e karşı bir tutum değildir, oradaki terör gruplarının buraları eylem alanına dönüştürmesine karşı bir tutumdur.