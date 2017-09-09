AK Parti Sözcüsü Ünal: Devlet FETÖ'yü 2012 yılında fark etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Antalya’nın Aksu ilçesinde partisinin 4. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Köseoğlu Düğün Salonu’nda gerçekleşen kongreye, Ünal’ın yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Hüseyin Samani, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, parti ilçe başkanları ve partililer katıldı. Burada partililere seslenen Ünal, FETÖ yapılanmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘metal yorgunluk’ sözüne de açıklık getirdi.

Devletin FETÖ’yü 2012 yılında fark ettiğini söyleyen Ünal, FETÖ’nün o dönem sivil toplum kuruluşu kılığında olduğunu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu’nun 17 Şubat 2012 tarihinde, "Yargı içerisinde bir paralel yapılanma olduğunu söylemek doğru değildir. Bu konuda yeterli delil yoktur deniliyor" söyleminde bulunduğunu belirterek, CHP’nin devletin mücadelesine engel olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın metal yorgunluk sözüne de açıklık getiren Ünal, partililere hitap ederek "Metal yorgunluğunun üstünüze alınmayın. Cumhurbaşkanımızın söylediği şeyi iyi anlamak lazım. Dönün ve nefsinize sorun, ilk günkü önceliklerinizi aşkınızı kaybettiyseniz, bu ruhla bu heyecanla hareket etmiyorsanız o zaman deyin ki bende metal yorgunluğu var" dedi.