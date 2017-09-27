AK Parti Sözcüsü Ünal: Her kafadan bir ses çıkan bir parti, AK Parti'ye ders veremez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin genel merkezinde gerçekleşen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun ardından (MKYK) açıklamalarda bulunan Ünal, sözlerine kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'e Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı dileyerek başladı.

Önlerinde yoğun bir gündem bulunduğunu belirten Ünal, TBMM çalışmalarının başlayacağını, AK Parti'nin kongre sürecinin devam ettiğini, 6-7-8 Ekim'de de Afyonkarahisar'da istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştireceklerini hatırlattı.

Toplantıda, referandum konusunun yanı sıra Almanya'daki seçimler ile Türkiye'nin iç güvenlik konularının değerlendirildiğini bildirdi.

Ünal, açıklamasında ayrıca ana muhalefet partisi sözcüsünün yaptığı açıklamalarla ilgili de birkaç şey söylemek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle kendi partileri içerisinde beş ayrı kanadın olduğu, milletvekilinin ayrı, genel başkanının ayrı konuştuğu, bir milletvekili, genel başkan yardımcısı PKK cenazesine katılırken, diğer bir milletvekilinin DHKP-C'li bir teröristin adliye önündeki müdahili pozisyonunda olduğu, öbür taraftan yerli ve milli hassasiyetleri olan başka bir milletvekilinin bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği, her kafadan bir ses çıkan ve genel başkanının sabah söylediğinden akşam vazgeçtiği bir siyasi partinin, AK Parti'ye tutarlılık konusunda ders vermesi söz konusu değildir. Bunun özellikle altını çizmek isterim."

AK Parti'nin, 15 yıldan beri Türkiye'yi iktidar sorumluluğunun gerektirdiği büyük bir hassasiyetle yönettiğini vurgulayan Ünal, "Bugüne kadar karşılaştığı her krizi iyi bir kriz yönetimiyle aşan, aynı zamanda AK Parti'ye çıkarılan engelleri de geçmişte kapatma davalarından 367 saçmalığına, 'Gezi'sinden 17-25 Aralık'ına, 15 Temmuz işgal girişiminden ekonomimize dönük yapılan operasyonlara varıncaya kadar AK Parti'ye, AK Parti nezdinde de Türkiye'ye yapılan bütün operasyonları bertaraf etmiş, bütün krizleri yüksek bir siyasi akılla yönetmiş bir partidir AK Parti. Dolayısıyla öncelikli olarak bu konuda henüz bir iç bütünlük oluşturamamış bir siyasi partinin AK Parti'ye dönük söz söyleme hakkına sahip olabilmesi için öncelikle kendi iç bütünlüklerini, iç söylem birliklerini oluşturmaları gerekir." diye konuştu.