AK Parti Sözcüsü Ünal: Kararı eksik olmakla birlikte olumlu bir adım olarak görüyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Hollanda Temyi̇z Mahkemesi̇ni̇n Srebreni̇tsa katli̇amı davasındaki̇ kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Srebrenitsa katliamını "Avrupa'nın merkezinde ve dünyanın gözü önünde gerçekleşen en trajik olaylardan biri" olarak niteleyen Ünal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hollanda Temyiz Mahkemesi'nin Srebrenitsa'da hayatını kaybeden ve bir kısmının naaşları hala bulunamayan binlerce masum Bosna-Hersekli Müslümandan 350'siyle ilgili kararını eksik olmakla birlikte olumlu bir adım olarak görüyoruz.

Hollanda askerlerinin Srebrenitsa'daki ölümlerin yüzde 30'undan sorumlu olduğu belirtilen mahkeme kararı ile birlikte yakın tarihimizin bu büyük insanlık suçu ile gerektiği şekilde henüz yüzleşilemediğini ve gerekli derslerin alınamadığını göstermektedir. Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü en büyük kitlesel katliam olan Srebrenitsa Katliamı, hala Boşnak kardeşlerimizin ve vicdan sahibi herkesin kalbinde büyük bir acı olmayı sürdürüyor."

"Hollanda askerlerinin bu katliamdaki rolü kesinleşmiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, gelecekte Avrupa'nın ve insanlığın bu tür trajedilere bir daha maruz kalmaması için özelde Srebrenitsa, genelde Bosna-Hersek meselesinin adil bir değerlendirmeye tabi tutulması, suçluların açıkça ilan edilip, hak ettikleri cezalara çarptırılmalarının hem Balkanların hem de Avrupa'nın geleceği için büyük bir önem taşıdığına işaret etti.

Türkiye'nin Bosnalıların uğradığı zulümlerin ve katliamların takipçisi olma, onları bu davalarında yalnız bırakmama konusunda kararlı olduğuna vurgu yapan Ünal, "Hollanda Mahkemesi'nin aldığı bu karar, 2017 yılının Mart ayında Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda Hollanda'ya yaptığı sorumluluk çağrısının da haklılığını ortaya koymaktadır. Alınan mahkeme kararı ile birlikte Hollanda askerlerinin bu katliamdaki rolü kesinleşmiştir." ifadesini kullandı.