Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

AK Parti Sözcüsü Ünal: PYD'nin 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığı teyit edildi

AK Parti Sözcüsü Ünal, 'Rakka, Afrin ve Deyrizor'da PYD'nin 400 DEAŞ'lıyı Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla hapisten serbest bıraktığı teyit edildi.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Rakka, Afrin ve Deyrizor'da PYD'nin 400 DEAŞ'lıyı Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla hapisten serbest bıraktığı teyit edildi." dedi.

"Yüzde 10 barajının korunması konusunda mutabakat oluştu"

AK Parti Sözcüsü Ünal, seçim barajına ilişkin, "Yüzde 10 barajının korunması konusunda mutabakat oluştu." dedi. 

Mahir Ünal konuşmasına şöyle devam etti:

"Seçim pusulasına ilişkin çalışmamız devam ediyor. Yerel seçimler tek zarf, tek sandık üzerinden yapılacak."

Ünal'dan ABD'li generalin Münbiç açıklamasına ilşikin değerlendirme

AK Parti Sözcüsü Ünal, "(ABD'li generalin Münbiç açıklaması) Bizim muhatabımız ABD'li bir general değil, bizim muhatabımız bizzat siyasetin kendisidir." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alman lastik firmasından skandal reklam! Türkiye´yi haritadan sildi

Alman lastik firmasından skandal reklam! Türkiye´yi haritadan sildi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

53 liranın peşine düşen adam kırdı geçirdi

53 liranın peşine düşen adam kırdı geçirdi

Futbol dünyasının babalar ve oğulları

Futbol dünyasının babalar ve oğulları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA