AK Parti Sözcüsü Ünal: PYD'nin 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığı teyit edildi
AK Parti Sözcüsü Ünal, 'Rakka, Afrin ve Deyrizor'da PYD'nin 400 DEAŞ'lıyı Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla hapisten serbest bıraktığı teyit edildi.' dedi.
- AA
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ünal, "Rakka, Afrin ve Deyrizor'da PYD'nin 400 DEAŞ'lıyı Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla hapisten serbest bıraktığı teyit edildi." dedi.
"Yüzde 10 barajının korunması konusunda mutabakat oluştu"
AK Parti Sözcüsü Ünal, seçim barajına ilişkin, "Yüzde 10 barajının korunması konusunda mutabakat oluştu." dedi.
Mahir Ünal konuşmasına şöyle devam etti:
"Seçim pusulasına ilişkin çalışmamız devam ediyor. Yerel seçimler tek zarf, tek sandık üzerinden yapılacak."
Ünal'dan ABD'li generalin Münbiç açıklamasına ilşikin değerlendirme
AK Parti Sözcüsü Ünal, "(ABD'li generalin Münbiç açıklaması) Bizim muhatabımız ABD'li bir general değil, bizim muhatabımız bizzat siyasetin kendisidir." dedi.
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