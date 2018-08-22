AK Parti Sözcüsü: Yunan yargısı verdiği kararla Türkiye düşmanlarından yana tavır aldı
AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunanistan'ın darbeci askerlere iltica hakkı tanımasıyla ilgili olarak: Yunan yargısı skandal bir karara daha imza attı. Yunan yargısı verdiği kararla Türkiye düşmanlarından yana tavır aldı' dedi.
Yunanistan'da Danıştay'ın 15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere sığınma hakkı vermesiyle ilgili hükümetten ilk yorum geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Yunan yargısı skandal bir karara daha imza atmış oldu. Bu başka amaçlarla hareket edildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.
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