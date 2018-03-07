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CHP seçim güvenliği heyeti, raporunu AK Parti'ye sunacak

CHP seçim güvenliği heyeti, partilere gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası seçim güvenliği konusunda hazırladıkları raporu sunmak üzere AK Parti Grubu'nu ziyaret edecek

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CHP seçim güvenliği heyeti, partilere yaptıkları ziyaret sonrası seçim güvenliği konusunda hazırladıkları raporu sunmak üzere AK Parti Grubu'na ziyarette bulunacak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan oluşan heyet, yarın saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret edecek.

Heyet, seçim güvenliği konusunda siyasi partilere gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası oluşan görüşlere yönelik hazırladığı raporu Elitaş'a sunacak.

 

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