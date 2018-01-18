AK Parti ve MHP arasında yapılan ittifak görüşmeleri sona erdi
AK Parti ve MHP arasında yapılan ittifak görüşmeleri sona erdi. Toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü.
AK Parti ve MHP heyetleri Milli mutabakat toplantısına ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.
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