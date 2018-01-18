Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

AK Parti ve MHP arasında yapılan ittifak görüşmeleri sona erdi

AK Parti ve MHP arasında yapılan ittifak görüşmeleri sona erdi. Toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 AK Parti ve MHP heyetleri Milli mutabakat toplantısına ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Öğrencilerine odun sobasında puding hazırlıyor

Öğrencilerine odun sobasında puding hazırlıyor

Aylık resmi ziyaretçi sayısı en yüksek 25 takım

Aylık resmi ziyaretçi sayısı en yüksek 25 takım

Sorumsuzluğun böylesi görülmedi

Sorumsuzluğun böylesi görülmedi

Ertuğrul Bey ve Alpleri sonunda amacına ulaşıyor

Ertuğrul Bey ve Alpleri sonunda amacına ulaşıyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA