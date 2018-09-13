AK Parti yerel seçimin ‘beyin takımı’nı kurdu

Yerel seçimlere hazırlık çalışmalarını başlatan AK Parti’de, seçime yönelik tüm adımları izleyip, geliştirilecek stratejileri belirlemek üzere “beyin takımı” oluşturuldu. Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un başkanlığında yedi kişiden oluşan “strateji heyeti”, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere kadar izlenecek yol haritasını netleştirip, adımları belirleyecek. İlk toplantısını dün gerçekleştiren strateji heyetinde Kurtulmuş’un yanı sıra 5 genel başkan yardımcısı ile genel sekreter yer alıyor.

ADAYLAR BELİRLENENE KADAR

Strateji heyeti, bir yandan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının yürüttüğü ve seçim takvimine göre yapılması gereken işlere göre yol haritası belirleyecek. Seçimler için aday belirleme sürecinin ne zaman nasıl işletileceği, seçim kampanyasında kullanılacak söylemlerden kamuoyunun beklentilerine verilecek cevaplara kadar mutfak çalışmasında nelerin yapılabileceği üzerinde kafa yoracak. Heyet, aday tespit sürecine kadar hazırlık çalışmalarını sürdürecek. 1 Ocak’ta başlayacak olan seçim takvimi ile birlikte de sahaya inilecek.

SLOGANLAR VE SEÇİM ŞARKILARI

Sloganlar, kampanya müzikleri ve miting programları dahil her alanda çalışma yapacak olan heyet, kampanya sürecinde, AK Parti’nin 16 yılda yaptığı icraatlar ve bundan sonra hayata geçireceği projeler üzerinden yeni seçim stratejinin oluşturulmasını sağlayacak. AK Parti iktidarlarıyla elde edilen kazanımların 24 Haziran seçimlerinde uygulamaya geçen Başkanlık Sistemi’yle yeni bir sıçrama boyutuna geçeceği, bu sistemin tam olarak yerleşmesi için yerel seçimlerin önemine vurgu yapılacak.