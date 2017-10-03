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AK Parti'de 4 il başkanı değişti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş AK Parti'nin Giresun, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale il başkanlarının değiştiğini duyurdu.

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Sosyal medya üzerinden açılama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda AK Parti'de 4 il başkanının değiştiğini bildirdi.

Yapılan değişiklik sonucunda, Giresun İl Başkanlığı'na Aytekin Şenlikoğlu; Niğde İl Başkanlığı'na Mahmut Peşin; Nevşehir İl Başkanlığı'na Mustafa Rauf Yanar; Kırıkkale İl Başkanlığı'na Nuh Dağdelen atandı.

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