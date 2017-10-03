AK Parti'de 4 il başkanı değişti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş AK Parti'nin Giresun, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale il başkanlarının değiştiğini duyurdu.
Sosyal medya üzerinden açılama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda AK Parti'de 4 il başkanının değiştiğini bildirdi.
Yapılan değişiklik sonucunda, Giresun İl Başkanlığı'na Aytekin Şenlikoğlu; Niğde İl Başkanlığı'na Mahmut Peşin; Nevşehir İl Başkanlığı'na Mustafa Rauf Yanar; Kırıkkale İl Başkanlığı'na Nuh Dağdelen atandı.
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. @RT_Erdogan ile yapılan istişareler sonucunda Giresun İl Başkanlığı'na Aytekin Şenlikoğlu atanmıştır.— Mustafa ATAŞ (@mustafaatas) 2 Ekim 2017
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. @RT_Erdogan ile yapılan istişareler sonucunda Niğde İl Başkanlığı'na Mahmut Peşin atanmıştır.— Mustafa ATAŞ (@mustafaatas) 2 Ekim 2017
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. @RT_Erdogan ile yapılan istişareler sonucunda Nevşehir İl Başkanlığı'na Mustafa Rauf Yanar atanmıştır.— Mustafa ATAŞ (@mustafaatas) 2 Ekim 2017
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. @RT_Erdogan ile yapılan istişareler sonucunda Kırıkkale İl Başkanlığı'na Nuh Dağdelen atanmıştır.— Mustafa ATAŞ (@mustafaatas) 2 Ekim 2017
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