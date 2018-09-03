AK Parti’de adayların tespiti için süreç başlıyor

Yerel seçimler için teyakkuza geçen AK Parti, yoğun hazırlık başlattı. 6’nıc Olağan Kongre ile birlikte Yerel seçim hazırlıklarının startını veren AK Parti’de çalışmalar her geçen gün hızlanıyor. AK Parti’de aday belirleme süreci de bugün başlıyor. Bir taraftan tüm illeri kapsayan kamuoyu yoklamaları yapılacak, diğer taraftan aday adaylarıyla mülakatlar gerçekleştirilecek. Beldelerden büyükşehirlere kadar tüm seçim bölgelerinin nabzının tutacak olan AK Parti, görevdeki mevcut belediye başkanlarının performanslarını da değerlendirecek. AK Partili olmayan belediyelerde ise halkın beklentileri analiz edilecek ve bu kapsamda strateji izlenecek.

ANKETLERE BAKILACAK

Bu ay içinde başlaması planlanan aday adaylığı başvuruları için belirlenecek tarih de, Genel Merkez tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. Aday adaylarının, ikamet ettikleri yerlerden aday olmaları zorunlu olacak. Aday adayları yerel yönetimler için projelerini de ortaya koyacak. Aday adaylığı başvurularının tamamlanmasının ardından da, mülakat sürecine geçilecek. Taslak programa göre mülakatların ekim ayından başlaması planlanıyor. Mülakatlar sırasında aday adayları kendi projelerini detaylı şekilde anlatacak. Ayrıca parti yönetimin yapmış olduğu anketlerde adayların belirlenmesi sürecinde etkili olacak. Adaylarla ilgili son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. (Akşam)