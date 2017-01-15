Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

AK Parti’de "Büyük Güç Türkiye" programı başladı

AK Parti Ar-Ge Birim Başkanlığınca yürütülen “Büyük Güç Türkiye” eğitim programı Diyarbakır’da başladı.

  • DİYARBAKIR (İHA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Siyaset Akademisi'nin, AK Parti tarafından sürdürülen bir eğitim faaliyeti olmasına rağmen parti ve siyasal görüş ayırt edilmeksizin herkesin katılabileceği bir eğitim programı olduğunu kaydetti. Siyaset Akademisi'nin amacının, siyaseten güçlü, bilinçli, kendine güvenen, siyasi alanda fikir üretebilen, bu arenada “Ben de varım” diyebilen nitelikli vatandaşlar yetiştirmek olduğunu anlatan Akar, “Bu münasebetle siyaset akademisi öğrenci alırken siyasi düşüncesine bakmaz. AK Partiye üye olup olmadığını göz önünde bulundurmaz. Çünkü nitelikli siyasetçi nerede olursa olsun muhakkak hayata bir katkı verir düşüncesiyle hareket eder. Asıl amacı seçmenin partiyle ilgisini arttırmanın yanı sıra siyasete yönelik toplumsal ilgiyi artırmak, katılımcılarını tarih, siyasi tarih, ekonomi, dış politika ve benzeri konularda aydınlatmak ve bilinçli bireyler yetiştirmektir” dedi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Marmaray projesi Abdülhamid'in hayalidir

Başbakan Yıldırım: Marmaray projesi Abdülhamid'in hayalidir

Azteklerin şifasını artık dünya tüketiyor

Azteklerin şifasını artık dünya tüketiyor

Kendi sonlarını hazırlayan mucitler

Kendi sonlarını hazırlayan mucitler

Asma kilidin içinde ne var?

Asma kilidin içinde ne var?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA