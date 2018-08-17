AK Parti’de hızlı kongre
AK Parti’nin yarın yapılacak 6. Olağan Kongresinde seçim ve sonrasında yönetimin oluşturulması süreçleri Kurban Bayramı nedeniyle hızlı bir tempoda işleyecek. Kongrede, divan oluştuktan sonra Başkan Erdoğan, konuşmasını yapacak. MKYK seçimlerine de erken geçilecek.
- ŞERİFE GÜZEL
Yerel seçimlerle ilgili takvimin daha erken başlatılması amacıyla Eylül sonu planlanan kongrenin Kurban Bayramı’ndan hemen önce yapılması kararlaştırılmıştı. AK Parti’nin yarın yapacağı 6. Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Hazırlıklar son aşamaya getirilen kongreye ilişkin planlamada, daha önceki kongrelere göre hızlı bir sürecin işletilmesi öngörüldü.
YEREL SEÇİM KADROSU
Kongrede divan oluştuktan sonra Başkan Erdoğan, salonu selamlayarak kongre konuşmasını gerçekleştirecek. Genel Başkan ve Türkiye Başkanı Erdoğan’ın, AK Parti’nin 16 yıllık iktidarında yaptığı önemli icraatlar, Türkiye’nin dönüşümü ve gelişiminde atılan büyük adımların anlatılıp, yeni Türkiye’de gelecek vizyonunun çizileceği kongrede partiyi 2019 yerel seçimlerine hazırlayacak kadro da belirlenmiş olacak. Erdoğan’ın konuşmasının ardından bir önceki yıl parti hesaplarının oylaması yapılıp, zaman kaybedilmeden de seçim süreçlerine geçilecek. Önce Genel Başkan seçimi yapılıp, ardından da hemen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) seçimlerine geçilecek. Başkan Erdoğan’ın tek aday olarak gireceği seçimde parti yönetimine ilişkin tek liste oya sunulacak. 50 kişilik MKYK ve partinin diğer organları için seçimler yapılacak.
AYNI GÜN TOPLANTI
AK Parti’nin önceki zamanlarda kongre toplandıktan iki ya da iç gün sonra yapılan MKYK toplantısının, bu sefer Kurban Bayramı takviminin sıkıştırması nedeniyle aynı gün yapılması planlandı. Yapılan planlamada, kongrede MKYK seçimlerine erken geçilip erken tamamlanması ve ardından da Başkan Erdoğan’ın, yeni seçilen MKYK’sıyla ilk toplantısını yapması öngörüldü.
ÇALIŞMALAR İÇİN SAHAYA
Erdoğan’ın, MKYK toplantısının ardından yeni dönemde birlikte çalışacağı ‘A Takımı’nı oluşturacak olan MYK üyelerini belirleyerek kamuoyuna duyurması ve sonrasında da MYK’yla ilk toplantısını yapması planlanıyor. Erdoğan böylelikle, bayram öncesi parti yönetimini hızlı şekilde oluşturup, tümüyle çalışması için sahaya sürmüş olacak.
16 siyasi parti davet edildi
Yarın yapılacak kongre için 16 siyasi partiye davetiye gönderildi. Davetliler arasında 414’ü yabancı konuk, 409 kadın ve erkek sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 217 engelli, gazi ve şehit yakını, 124 yabancı devlet misyon temsilcisi, 70 uluslararası kurum ve kuruluş temsilcisi, 38 yabancı siyasi parti temsilcisi, Türkiye’de faaliyet gösteren 29 yabancı STK temsilcisi ile 16 siyasi partinin temsilcileri yer alıyor. Davetiye gönderilen siyasi partilerden İP dışındakilerin, AK Parti kongresine katılacağı öğrenildi. CHP’nin ise henüz kongreye katılacak isimleri bildirmedi.
PARTİLER BİZİ ÖRNEK ALSIN
AK Parti kongreleri kavgadan uzak, sandalyelerin havada uçuşmadığı, sevgi ve saygının hakim oluğu, renkli görüntülerin oluştuğu bir bayram havasında geçiyor. Ankara Spor Salonu yapılacak AK Parti 6. Olağan Kongresi’ne hazır. Partililer yarın salonu dolduracak, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük sevgi gösterilerinde bulunacak.
DÜNYADA GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Büyükelçiler Konferansı sebebiyle Türkiye’de bulunan kadın büyükelçilere ve büyükelçilerin eşlerine Külliye’de öğle yemeği daveti verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşi Hülya Çavuşoğlu’nun da katıldığı yemekte Emine Erdoğan bir konuşma yaptı. Kültürel diplomasi konusunda Dışişleri Teşkilatı’nın kadın temsilcilerinin aktif rol oynamasının önemine vurgu yapan Emine Erdoğan, “Bu ülkenin büyük potansiyelini, hep birlikte harekete geçirebiliriz. Dünyada güç dengelerinin değiştiği, çok özel bir dönemden geçiyoruz.
Bu dönemde ortaya koyacağımız çabanın, büyük bir değeri var. Başkalarının yazdığı hikayenin figüranı olmaktansa, kendi hikayemizin kahramanı olmalıyız. Bize yakışan budur” dedi. Yemek daveti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki davet salonun fuayesinde bir sergi de düzenlendi. Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan sergi Osmanlı Sultanlarının kıyafetlerinden oluşuyor. Dönemin kumaş desenlerine ve giyim kültürüne uygun biçimde akademik desteklerle hazırlanan kitre bebek sergisinin ileride bir müzede sergilendi.
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