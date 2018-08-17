AK Parti’de hızlı kongre 

Yerel seçimlerle ilgili takvimin daha erken başlatılması amacıyla Eylül sonu planlanan kongrenin Kurban Bayramı’ndan hemen önce yapılması kararlaştırılmıştı. AK Parti’nin yarın yapacağı 6. Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Hazırlıklar son aşamaya getirilen kongreye ilişkin planlamada, daha önceki kongrelere göre hızlı bir sürecin işletilmesi öngörüldü.

YEREL SEÇİM KADROSU

Kongrede divan oluştuktan sonra Başkan Erdoğan, salonu selamlayarak kongre konuşmasını gerçekleştirecek. Genel Başkan ve Türkiye Başkanı Erdoğan’ın, AK Parti’nin 16 yıllık iktidarında yaptığı önemli icraatlar, Türkiye’nin dönüşümü ve gelişiminde atılan büyük adımların anlatılıp, yeni Türkiye’de gelecek vizyonunun çizileceği kongrede partiyi 2019 yerel seçimlerine hazırlayacak kadro da belirlenmiş olacak. Erdoğan’ın konuşmasının ardından bir önceki yıl parti hesaplarının oylaması yapılıp, zaman kaybedilmeden de seçim süreçlerine geçilecek. Önce Genel Başkan seçimi yapılıp, ardından da hemen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) seçimlerine geçilecek. Başkan Erdoğan’ın tek aday olarak gireceği seçimde parti yönetimine ilişkin tek liste oya sunulacak. 50 kişilik MKYK ve partinin diğer organları için seçimler yapılacak.

AYNI GÜN TOPLANTI

AK Parti’nin önceki zamanlarda kongre toplandıktan iki ya da iç gün sonra yapılan MKYK toplantısının, bu sefer Kurban Bayramı takviminin sıkıştırması nedeniyle aynı gün yapılması planlandı. Yapılan planlamada, kongrede MKYK seçimlerine erken geçilip erken tamamlanması ve ardından da Başkan Erdoğan’ın, yeni seçilen MKYK’sıyla ilk toplantısını yapması öngörüldü.

ÇALIŞMALAR İÇİN SAHAYA

Erdoğan’ın, MKYK toplantısının ardından yeni dönemde birlikte çalışacağı ‘A Takımı’nı oluşturacak olan MYK üyelerini belirleyerek kamuoyuna duyurması ve sonrasında da MYK’yla ilk toplantısını yapması planlanıyor. Erdoğan böylelikle, bayram öncesi parti yönetimini hızlı şekilde oluşturup, tümüyle çalışması için sahaya sürmüş olacak.