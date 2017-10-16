AK Parti’de söylem birliği için özel heyet

“Medya havuzu” ismi verilen heyette, bakanlar, parti yönetimi ve grup başkanvekilleri dışında AK Parti adına konuşacak eski bakanlar ve milletvekillerinden isimler yer alıyor.

KOMİSYON BAŞKANI ÜNAL

Eski bakanlar Yalçın Akdoğan, Taner Yıldız, Emrullah İşler ve Nabi Avcı’nın yanı sıra, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul eski İl Başkanı İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, TBMM İdare Amiri Salim Uslu ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut gibi isimlerin yer aldığı heyet, ilk toplantısını da geçtiğimiz günlerde yaptı. “Medya havuzu” Parti Sözcüsü ve Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal başkanlığında çalışmalarını yürütecek. Ünal başkanlığında yapılan ilk toplantıda bundan sonra nasıl bir yol izleneceği üzerinde duruldu. Parti politikaları ve partinin olaylara bakış açısıyla ilgili stratejilerin belirleneceği heyet, son dönem ABD ile yaşanan vize gerilimi ve Kuzey Irak’ta yaşanan referandum olayının etkileri gibi, bundan sonra ülkenin karşılaşacağı ciddi konularla ilgili açıklamaları yapmaya yetkili olacak.

MECLİS’TE TOPLANTI DÖNEMİ

Parti politikalarının kamuoyuna doğru anlatılmasını sağlayacak olan heyet, bundan böyle Meclis’teki basın toplantısı odasını da daha etkin kullanacak. Heyette yer alan isimler, Meclis’te her hafta iki basın toplantısı düzenleyecek. Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Pazartesi ve Çarşamba günü için Meclis’te basın toplantısı günü aldı. Bu çerçevede ilk toplantıyı, Parti Sözcüsü Ünal gerçekleştirmiş olacak.