AK Parti'de yeniden aday olmayan isimler belli oldu
AK Parti'den 24 Haziran'daki seçim öncesinde milletvekilliği için başvurmayan isimler belli oldu.
- İHA
24 Haziran seçimleri için milletvekilliği başvurusu yapmayan vekillerin isimleri şöyle:
Mehmet Müezzinoğlu, Burhan Kayatürk, Ekrem Erdem, Hüseyin Samani, İsrafil Kışla, Hüseyin Şahin, Ahmet Davutoğlu, Murat Göktürk, Fatma Seniha Nükhet Hotar, Hasan Özyer, Cemalettin Kani Torun, Mehmet Ali Pulcu, İbrahim Mustafa Turhan, Recep Konuk, Coşkun Çakır, Mehmet Ali Şahin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Özcan Ulupınar, Ayhan Gider, İsmail Kahraman
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