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AK Parti'den Afrin açıklaması: MGK'dan tavsiye kararı çıkacaktır

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Afrin harekatı için sorulan soruya 'MGK'dan tavsiye kararı çıkacaktır' diyerek 'Sınırlarımızda terör koridoruna asla müsaade etmeyiz terör devletine de asla izin vermeyiz' dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV'de yaptığı değerlendirmede MGK'dan Afrin için tavsiye kararı çıkabileceğini söyledi.
 
MGK'dan tavsiye kararı çıkacaktır
 
Mahir Ünal kendisine sorulan 'ABD'nin aldığı PYD kararı ve sonrasında yaşananlara ne dersiniz?' şöyle cevap verdi:
 
Biz diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak NATO müttefiki olarak kendi sınır güvenliğimizi koruruz. Bugün MGK'dan tavsiye kararı çıkacaktır. Biz güney sınırımızda terör koridoruna asla müsaade etmeyiz terör devletine de asla izin vermeyiz diyoruz.

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