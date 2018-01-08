AK Parti'den Bahçeli'ye yanıt: Takdirle karşılıyoruz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacakları yönündeki açıklamasına AK Parti'den ilk yanıt geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Bahçeli'nin açıklamasını takdirle karşılıyoruz.' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacakları yönündeki açıklamasına AK Parti'den ilk yanıt geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Partimizin yetkili kurulları bu konuda toplanacak ve gerekli kararı verecek. Açıklamasını takdirle karşılıyoruz" dedi.
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