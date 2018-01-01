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AK Parti'den CHP'li Tezcan'a tepki: Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak haddin değildir

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş '15 Temmuz ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, Bülent Tezcan'ın haddi değildir. Sayın Tezcan 15 Temmuz için bir şey söyleyecekse, '250 vatandaşın katili devlettir' diyerek FETÖ'yü aklamaya çalışan CHP milletvekiline niye sessiz kaldıklarını kamuoyuna izah etmelidir.' dedi.

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AK Partili Muş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın,  15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a  yönelik hezeyan dolu sözlerinin bir suçluluk psikolojisinden kaynaklandığını  belirtti.
 
Tezcan'ın, "Darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım." diyen CHP  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun o gece köşe bucak kaçtığını gayet iyi  bildiğini, bunun üzerini örtmek için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik  ithamlarda bulunduğunu aktaran Muş, "O gece bir suikast girişimini atlatmış  Cumhurbaşkanımız milletiyle beraber darbeye meydan okurken, Kılıçdaroğlu önce  darbecilerle pazarlık yaparak havaalanından çıkmış, sonra bir belediye başkanının  evinde televizyon başında sabaha kadar darbe girişiminin neticesini beklemiştir."  ifadesini kullandı.
 
Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz  gecesi halkı meydanlara çağırırken Kılıçdaroğlu'nun ortalıkta görünmediğine  dikkati çekerek, şunları kaydetti:
 
"Kılıçdaroğlu'nun daha sonra ekranlara da yansıyan o geceki kaçışı ve  darbeye karşı dik duramayışı kendisi adına bir utanç iken, CHP sözcüsünün bunu  gündeme getirmesi nasıl bir pişkinliktir anlamış değiliz. Tezcan, 16 Temmuz günü  darbe bastırıldıktan, her şey kontrol altına alındıktan sonra Kılıçdaroğlu’nun  TBMM'de yaptığı konuşmayla övünüyor. Onunla övüneceğine 15 Temmuz gecesi  neredeydin, niye kaçtın onun hesabını ver millete. 15 Temmuz’a 'kontrollü darbe'  diyenler aslında o gece ne kadar samimiyetsiz olduklarını bizzat kendileri ikrar  etmiştir.
 
15 Temmuz ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, Bülent  Tezcan'ın haddi değildir. Sayın Tezcan 15 Temmuz için bir şey söyleyecekse, '250  vatandaşın katili devlettir' diyerek FETÖ'yü aklamaya çalışan CHP milletvekiline  niye sessiz kaldıklarını kamuoyuna izah etmelidir."
 
CHP Grup Başkanvekili Bülent Tezcan, dün yaptığı yazılı açıklamada,  "Sayın Erdoğan Genel Başkanımızın darbe gecesi nerede olduğu ve ne yaptığı,  tarihin takdir sayfasında yerini almıştır. Darbe gecesi daha uçaktan inmeden,  'Darbe kim tarafından yapılmış olursa olsun darbeye karşı demokrasiyi korumak  hepimizin görevidir.' diyerek tutumunu ortaya koymuştur." değerlendirmesinde  bulunmuştu.

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