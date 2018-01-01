AK Parti'den CHP'li Tezcan'a tepki: Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak haddin değildir

AK Partili Muş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hezeyan dolu sözlerinin bir suçluluk psikolojisinden kaynaklandığını belirtti.

Tezcan'ın, "Darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun o gece köşe bucak kaçtığını gayet iyi bildiğini, bunun üzerini örtmek için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunduğunu aktaran Muş, "O gece bir suikast girişimini atlatmış Cumhurbaşkanımız milletiyle beraber darbeye meydan okurken, Kılıçdaroğlu önce darbecilerle pazarlık yaparak havaalanından çıkmış, sonra bir belediye başkanının evinde televizyon başında sabaha kadar darbe girişiminin neticesini beklemiştir." ifadesini kullandı.

Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesi halkı meydanlara çağırırken Kılıçdaroğlu'nun ortalıkta görünmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun daha sonra ekranlara da yansıyan o geceki kaçışı ve darbeye karşı dik duramayışı kendisi adına bir utanç iken, CHP sözcüsünün bunu gündeme getirmesi nasıl bir pişkinliktir anlamış değiliz. Tezcan, 16 Temmuz günü darbe bastırıldıktan, her şey kontrol altına alındıktan sonra Kılıçdaroğlu’nun TBMM'de yaptığı konuşmayla övünüyor. Onunla övüneceğine 15 Temmuz gecesi neredeydin, niye kaçtın onun hesabını ver millete. 15 Temmuz’a 'kontrollü darbe' diyenler aslında o gece ne kadar samimiyetsiz olduklarını bizzat kendileri ikrar etmiştir.

15 Temmuz ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, Bülent Tezcan'ın haddi değildir. Sayın Tezcan 15 Temmuz için bir şey söyleyecekse, '250 vatandaşın katili devlettir' diyerek FETÖ'yü aklamaya çalışan CHP milletvekiline niye sessiz kaldıklarını kamuoyuna izah etmelidir."

CHP Grup Başkanvekili Bülent Tezcan, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Erdoğan Genel Başkanımızın darbe gecesi nerede olduğu ve ne yaptığı, tarihin takdir sayfasında yerini almıştır. Darbe gecesi daha uçaktan inmeden, 'Darbe kim tarafından yapılmış olursa olsun darbeye karşı demokrasiyi korumak hepimizin görevidir.' diyerek tutumunu ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulunmuştu.