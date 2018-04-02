AK Parti'den, "Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok" diyen CHP'li vekil Haluk Pekşen'e çok sert tepki
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diyen CHP'li vekil Haluk Pekşen'e tepki gösterdi.
CHP'Lİ VEKİL HALUK PEKŞEN'İN AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ
-Değerli arkadaşlar CHP'nin sözcülerinin açıklamalarını değerlendirdiğimizde maalesef her kafadan ses çıkıyor. CHP'de erken kalkan konuşuyor. Kendisini öne çıkarmak için kaçınılmaz olarak bu ülkenin Cumhurbaşkanına dönük hakaret içeren bir dil kullanıyor. CHP'lilerin anlamadığı şey, anayasamız seçilmiş Cumhurbaşkanını başkomutan olduğunu gösteriyor. Burada CHP'nin duyduğu rahatsızlığı eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak görüyoruz. Afrin'de büyük bir başarı kazanılmıştır. Sanatçılarımızın Mehmetçiğin yanında olmasından neden rahatsız duyuyorlar bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.