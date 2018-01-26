AK Parti'den CHP'ye sert Afrin tepkisi: ÖSO'yu terörist gibi gösterme söylemini başlattılar

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “CHP’li yetkililer maalesef Suriye halkının 7 yıllık mücadelesine hakaret eder gibi, Suriye muhalefetinin hem siyasi hem de askeri kanadına hakaret eder gibi Suriyeli muhaliflerin askeri kanadı olan ÖSO’yu terörist gibi göstermek söylemini başlatmış bulunuyor” dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ünal, “Türkiye’ye dönük saldırıları engellemek, sınır güvenliğini gerçekleştirmek için Türkiye Cumhuriyeti devleti, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile harekatı başlattı. İktidar partisi olmamıza rağmen bu konunun hükümet, Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve devlet tarafından yürütülen bir harekat olması itibariyle biz siyaset olarak bu işin dışında ve kalben ve dualarımızla destekçisi olarak bulunuyoruz. Acı olan şey, CHP harekat başladığı günden itibaren yine mütemadiyen görevlendirildiği üzere Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımızın ailesine ve şahsına dönük hakaretlerine devam ediyor. CHP burada çok tehlikeli bir şey yapmakta. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Grup Başkan Vekili ve CHP’li yetkililer maalesef Suriye halkının 7 yıllık mücadelesine hakaret eder gibi, Suriye muhalefetinin hem siyasi hem de askeri kanadına hakaret eder gibi Suriyeli muhaliflerin askeri kanadı olan ÖSO’yu terörist gibi göstermek söylemini başlatmış bulunuyor. Bunu yakında uluslararası basına da taşıyacaklar gibi gözüküyor. CHP, Zeytin Dalı Harekatı'na bir şey diyemediği için sahada bizimle birlikte canını ortaya koyan ÖSO’yu itibarsızlaştırmak, terörle ilişkilendirmek için algı operasyonuna başlamış gözüküyor. DEAŞ’ın müttefikini arıyorlarsa DEAŞ’ın müttefiki PYD’dir. Geçtiğimiz günlerde DEAŞ’ın sözde sağlık emiri Türkiye’ye PYD’liler tarafından sokulurken yakalandı. Biz, PYD’nin Türkiye’ye DEAŞ’lı teröristlerin girmesi ve eylem yapması için yardımcı olduklarını da biliyoruz. Durum böyleyken CHP ısrarla Türkiye ve Türkiye’nin sahadaki müttefiklerini DEAŞ ile aynı çerçevede göstermeye ve uluslararası alana dönük bir dil ve söylem kullanmaya devam ediyor. CHP’yi tehlikeli söylemden vazgeçmeye davet ediyorum.” diye konuştu.

ABD’nin ‘30 kilometrelik güvenli hat oluşturalım’ önerisini de değerlendiren Ünal, “Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Güvenli bölge ile ilgili geçmişte Türkiye’nin ısrarla çağrıları oldu. Mülteciler için bu bölgenin hem uçuşa yasak bir bölge oluşturulması hem de güvenli bölge oluşturulması ama ABD bunu reddetti. Geldiğimiz noktada özellikle bölgede terör adeta Türkiye’nin etrafını kuşatmış ve bir koridor oluşturulmaya çalışırken ve Türkiye’de kararlı bir şekilde mücadele ederken, ABD’nin böyle bir teklifi yapıp yapmadığı çünkü Dışişleri Bakanı böyle bir teklifimiz yok derken, Pentagon böyle bir tekliften bahsediyor. Maalesef bu konuda ABD’nin kafa karışıklığının devam ettiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’un Afrin bölgesindeki PYD unsurları için ilk kez "PKK" ifadesini kullanmasına ilişkin de açıklama yapan Ünal, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bu da son derece ilginç. Açık bir şekilde bunu düzeltme gereği de görmedi. Açık bir şekilde PKK ifadesini kullandı. Biz uzunca bir süreden beri AB’nin hem de ABD’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’nın Suriye’deki faaliyetlerine dikkat çekiyorduk ve aslında ABD’nin Suriye’de PYD, YPG adı altında PKK’yı silahlandırdığını söylüyorduk ve Dışişleri Sözcüsü de bunu itiraf etmiş oldu.”