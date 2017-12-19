TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Şentop'un serken seçim tartışmaları için, "Erken seçm AK Parti gündeminde yok. Böyle bir şey hiç konuşulmadı. Seçimlerin zamanında yapılmasını prensip olarak kabul ettik. Anayasal bir zorunluluk olmadığı sürece seçimleri zamanında yapıyoruz. Böyle bir gündem yok.Seçim kanunlarında değişiklikler yapılacak. İttifak tartışmaları için Türkiye'nin vakti var. Önümüzde uzunca bir zaman var, bunlar tartışılacak." ifadelerini kullandı.

Şentop sözlerine şöyle devam etti;

SEÇİM BARAJ TARTIŞMALARI

"Baraj başka ülkelerde de var. Türkiye'de nispeten biraz daha yüksek. Seçim sistemi bir bütün olarak konuşulmalı. Sadece barajı tartışmayı yeterli bulmuyoruz. Baraj konusu bir bütün olarak tartışılabilir."