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AK Parti'den, İP'e gönderilen 15 CHP'li vekille ilgili açıklama: Bugünün Güneş Motel vakasıdır

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal CHP'den 15 milletvekilinin İP'e gönderilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Ünal, 'Bugünün Güneş Motel vakasıdır. İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal CHP'den 15 milletvekilinin İP'e gönderilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Ünal, "Bugünün Güneş Motel vakasıdır. İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ünal ayrıca, "İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım Genel Seçimleri'ndeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini, emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır." dedi.

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