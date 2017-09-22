AK Parti'den Kadir Topbaş'ın istifası için ilk değerlendirme

Değerlendirmesi kendisine aittir ve buna saygı duyuyoruz.10 gün içinde yeni bir belediye başkanımız için süreç başlamış olacak ve seçilmiş olacak.Sayın başkanımız AK Parti'de gayretini sürdüreceğini ifade etti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Başkanlıkla da ilgili sanırım sağlığıyla ilgili hususlardan dolayı affını istedi.İstanbul Valisi, belediye kanuna göre 10 gün içinde İBB meclisini toplantıya çağıracak.Bu toplantıda bir arkadaşımız aday olacak bir oylama olacak.Birinci ve ikinci turda üçte iki, son turda ise salt çoğunlukla yeni başkan seçilmiş olacak.Önümüzde hafta sonuna kadar tamamlanacağını umuyorum.

Mahir Ünal'dan açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ise "Tek nedenle istifa etti demek haksızlık olur. Meclisin açıldığında kararımızı kamuoyuna açıklayacağız." açıklamalarında bulundu