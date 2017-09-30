AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kendilerini AK Parti adına "hukuk müşaviri" ve "teşkilat müfettişi" olarak tanıtarak "il ve ilçeleri teftiş, kontrol, görevden alma, toplu istifa talepleri konusunda Genel Başkan tarafından tam yetki ile donatıldığını" iddia eden sahtekarların ortaya çıktığının tespit edildiğini belirterek, bu konuda teşkilatlara uyarıda bulundu.

Yazıcı, 81 il başkanlığına "dolandırıcılık ve sahtekarlık olayları" başlıklı bir uyarı yazısı gönderdi.

Kendilerini AK Parti Genel Başkanı adına tam yetkili olarak tanıtarak özellikle kongre sürecinde teşkilat mensuplarını tedirgin ederek, gösterdikleri sahte yetki belgesi ile maddi çıkar sağlamaya çalışan dolandırıcılar tespit edildiğini ifade eden Hayati Yazıcı, şu uyarılarıda bulundu:

"Partimizin omurgasını teşkil eden teşkilatlarımızın oluşumu, değişimi ve dönüşümüne ilişkin usul ve esaslar, Tüzüğümüzde ve Teşkilat İç Yönetmeliğimizde belirlenmiş bulunmaktadır. Teşkilat mensuplarımızın bu tarz dolandırıcılık ve sahtekarlık olaylarına karşı uyanık ve dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir. Bu bilgilendirmenin il başkanlıklarımızca, ilçe başkanlıklarımıza ve yan kuruluşlarımıza duyurulmasını, karşılaşılan sahteciliklerin derhal Genel Merkez'e bildirilmesini önemle rica ederim."

İl teşkilatlarına gönderilen uyarı yazısıyla birlikte bir şüphelinin hazırladığı "sahte yetki belgesi" de gönderildi.

Sahte yetki belgesinde, kendisini partinin "hukuk müşaviri" ve "teşkilat müfettişi" olarak tanıtan kişinin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın sahte imzalarını da kullandığı belirlendi.