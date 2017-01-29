AK Partili Bayramoğlu: HDP elimizi güçlendirdi

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığının ‘Genişletilmiş Divan’ toplantısı, parti binasında yapıldı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan heyeti oy birliğiyle oluşturuldu. Burada bir konuşma yapan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Halis Bayramoğlu, halkın devlete en büyük desteği verdiğini belirtti. Halis Bayramoğlu, “Geleceğimizi şekillendirmede gayret sarf ediyorsunuz. Allah binlerce kez sizden razı olsun. Bugün buraya çocuklarınızla destek vermek için geldiniz. Özüne baktığımızda Edremit’e sahip çıkarken, aslında geleceğimize, Türkiye’ye ve ümmete sahip çıkıyorsunuz. AK Parti teşkilatları; doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bu misyonu yüklenmiş ve bu çabasını vermektedir. Bürokratlarla, askerler ve polislerle bu mücadelesini uluslar arası güçlere karşı, işgale karşı, FETÖ terör örgütüne karşı veriyor” dedi.

“Oy namustur”

Oyun namus olduğunu da dile getiren Bayramoğlu, “Özellikle terör örgütlerinin birlikte hareket ederek, Türkiye üzerinde emelleri olan uluslar arası güçlerin bunlara destek vererek yaptıkları farklı operasyonlar vardır. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Bunun için oy namustur. Sahip çıkmamız gerekir. Bugün Suriye’de insanlar evlerine götürecekleri bir aşı, ekmeği yoktur, mezarı dahi kalmamıştır. Ümmet bu insanlara yardım için seferber olmuş” ifadelerini kullandı.

“Biz insanlara hizmet yapıyoruz”

Edremit’in sıkıntılarının fazla olduğunu ifade eden Bayramoğlu, “2014’ten beri sokaklardayız. Edremit’te 202 sandık ve 28 mahallemiz bulunmaktadır. Hepsinde örgütlenmişiz. Her gün yaklaşık iki toplantı yapıyoruz. Bizim elimizi bir şey daha güçlendirdi. HDP’nin yanlış kişileri getirip buraya belediye başkanı yapması elimizi güçlendirdi. Bakın onlar hendek kazdılar. Biz hendek kazmıyoruz. Biz insanlara hizmet yapıyoruz. Edremit’in birçok sıkıntısı var. Halen yollarımızın birçoğu asfaltlanmamış. Şabaniye olsun, Süphan olsun, birçok mahallemizde altyapı eksikliği var. Baharla birlikte bu altyapı eksikliğinin planlanmış bir şekilde çözüldüğünü göreceksiniz” diye konuştu.

Kayyuma övgü

Edremit Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Atıf Çiçekli’den övgüyle bahseden Bayramoğlu, “Belediyenin Sahil Projesi çalışmaları da yakında başlıyor. Allah razı olsun Kaymakam Bey’den. Çok güzel ve aktif çalışıyor. Yeni bir ekip oluşturdu. Gerçek bir dava adamı ruhuyla hareket ediyor. Biz de siyasetçi olarak üzerimize düşen bir görev varsa, her şekilde Kaymakam Bey’in yanındayız. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimizin Edremit ile ilgili yapacağı çalışmalarda da yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz” şeklinde konuştu.

Yurt dışında olduğu için toplantıya katılamayan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de, telefondan salondakilere hitap ederek başarı dileklerinde bulundu.

Toplantı, verilen yemeğin ardından sona erdi.