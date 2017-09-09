AK Partili Çalık'tan PKK destekcisi Tanrıkulu'na: Sen tarafını belirle, teröristten mi, milletten mi yanasın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sen tarafını belirle CHP'nin milletvekili, teröristten mi yanasın milletten mi yanasın?" dedi.

Çalık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin de katıldığı partisinin Hekimhan ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, ilçeyi "AK Belediyecilik" ile tanıştıramadıklarını belirterek, son yerel seçimlerde çok az bir farkla belediye başkanlığını kaybettiklerini söyledi.

"Milleti saymayanı saymadık, görmeyeni asla görmedik"

Gelecek seçimde Hekimhan'ın yerel yönetimini almak istediklerini ifade eden Çalık, AK Parti'nin 16 yılda çok büyük başarılara imza attığını dile getirdi.

Milli iradeyi canları pahasına koruduklarını vurgulayan Çalık, "Korkmadık, yılmadık. Milleti saymayanı saymadık, görmeyeni asla görmedik. Millete düşman olana düşman, dost olanı dost bildik. Biz gücümüzü milletten aldık. Sadece ve sadece bir tek vesayete boyun eğdik, o da sadece milletin vesayeti. Onun dışında kimseye boyun eğmedik, eğmeyeceğiz inşallah." diye konuştu.

AK Parti'nin Türkiye'yi daha adil ve huzurlu bir ülke yaptığını, bu yöndeki çalışmalara da devam edeceklerini belirten Çalık, bu durumun dostlara mutluluk verdiğinin, düşmanları ise çatlattığının altını çizdi.

Sezin Tanrıkulu açıklaması

Her türlü terör örgütüne karşı mücadeleye devam edeceklerini bildiren Çalık, şunları kaydetti:

"CHP'nin Genel Başkanı soluğu Adalet Yürüyüşü'nde arıyor. Sonra atletle fotoğraf veriyor. O da yetmiyor, gidiyor Ankara'ya, Avrupalı ablasına Merkel'e tosluyor. CHP'nin Genel Başkanı'na söyleyecek çok sözümüz var ama biz değil ona cevabı 2019'da milletimiz verecek. CHP'li milletvekilli Sezgin Tanrıkulu diyor ki, 'Bu SİHA'lar, İHA'lar nereden çıktı'. Sen tarafını belirle CHP'nin milletvekili, teröristten mi yanasın milletten mi yanasın? Askerden, polisten, korucudan, şehidimizden, gazilerimizden mi yanasın teröristten mi yanasın. O İHA'lar, SİHA'lar teröristleri öldürmek için vardır. CHP Genel Başkanı, milletvekiline tek bir ses çıkarmıyor."

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci ise düzenlenen olağan genel kurulun hayırlı olmasını diledi.