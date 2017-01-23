AK Partili Elitaş: Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında bir hesaplaşma var

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "CHP, son kararı milletin vereceği bir anayasa değişikliğine bu kadar şiddetli bir şekilde engel olmasını, yarın meydanlarda nasıl anlatacak, bilmiyorum." dedi.

Elitaş, yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği görüşmelerinde CHP'nin takındığı tutuma anlam veremediğini bildirdi.

CHP'nin görüşmeler boyunca sergilediği "oyalama şovlarını" millete nasıl anlatacağını merak ettiğini vurgulayan Elitaş, şöyle devam etti: "CHP, son kararı milletin vereceği bir anayasa değişikliğine bu kadar şiddetli bir şekilde engel olmasını, yarın meydanlarda nasıl anlatacak, bilmiyorum. 'Ey vatandaşım, sen akıl edemezsin, bunları bilemezsin, sen beni seçtin, ben senin adına en akıllı adam olarak buna (Hayır) diyorum. Sen de buna (Hayır) de' mi diyecek. Milleti bu kadar akılsız, milleti bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam olarak görme zihniyeti hala devam ediyor. Ben açıkcası bu konuda millet adına üzülüyorum. Bu millet 15 Temmuz günü bu ülkenin sahibi olduğunu tüm dünyaya açık ve net bir şekilde gösterdi. 'Ülkenin sahibi benim' dedi ve kanıyla da buna imzasını attı."

"CHP'DE İÇ HESAPLAŞMANIN AYAK SESLERİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren TBMM Genel Kurulda süren anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerinde anamuhalefet partisinde bir gruplaşma gördüğünü ifade etti.

Siyasetteki tecrübesine dayanarak özellikle önceki gün Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın gerçekleştirdiği eylemi "CHP'de iç hesaplaşmanın ayak sesleri" olarak değerlendiren Elitaş, CHP'de lider adaylarının çok fazla olduğunu, eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da bu adaylar arasında yer aldığını belirtti.

CHP içinde 4-5 grup bulunduğuna işaret eden Elitaş, "Milletvekilleri bir gruplaşma içerisinde, muhakkak bir kurultay gelecek. Gruplaşma seçimli bir kurultayın ayak izlerini taşıyor." dedi.

Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti teşkilatlarına ve delegelerine çok hakim olduğunu ancak milletvekilleri nezdinde pek etkisinin bulunmadığına değinerek, şunları kaydetti: "Sayın Kılıçdaroğlu dahil 4 aday genel başkanlık için yarışıyor. Sayın Baykal, eğer 'Artık benim yaşım ilerledi, genel başkan olmam diyorsa genel kuruldan bir milletvekilini bu konuda hazırladığını da gözlemliyoruz. Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında bir hesaplaşma var, bu hesaplaşmadan da aradan çıkmayı bekleyenler var. Onlar da büyük bir heyecanla seçimli kurultayın gündeme gelmesini bekliyorlar."