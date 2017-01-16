AK Partili Elitaş: Seçim bizim en son düşüneceğimiz konudur

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, anayasa değişiklik teklifinin birinci tur oylamasında CHP'li milletvekillerinin tutumunu eleştirdi.

Oylamalanın başladığı günden itibaren CHP'lilerin AK Parti'li milletvekillerinin nasıl oy kullandığını tespit etmeye çalıştıklarını ifade eden Elitaş, CHP'lilere kızan birkaç AK Parti'li milletvekili dışında oyunun rengini gösteren milletvekili olmadığını kaydetti.

CHP'lilerin AK Parti'lilerin oyunu nasıl kullandığını tespit etmek yerine kendi milletvekillerini kontrol altına almak için kamerayla çekim yaptıklarını anlatan Elitaş, "Yayın yapmaya, kameramanlığa hevesli CHP'li epey milletvekili var. O milletvekili arkadaşlar kendi milletvekillerinin hangi tür oy kullandığını tespit edebilmek için bu işlemi yapıyorlar. Pulların kalanını iade etmek gibi usuller vardır, zarfın içine koyduğunun resmini çekip grup başkanvekillerine gösteriyorlar." diye konuştu.

Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde gizli oylama konusuna da değinen Elitaş, "CHP'nin jandarmalık görevi yok, müfettişlik görevi yok. Anayasa Mahkemesine giderler. Zaten alışkanlıkları. İlk geldikleri yer TBMM, ikinci gittikleri yer Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesine giderler, mahkeme buna karar verir. Milletvekili açık oy kullanırsa, görürse, onu da tespit eder, tutanaklara geçerse onu Anayasa Mahkemesi takdir eder. Yoksa 'ben bunu engelliyorum' deme hakkı CHP'nin yok, Meclis Başkanvekilinin de hakkı yok. Bu konuyla ilgili karar verecek Anayasa Mahkemesidir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti ve MHP'den 354 milletvekilinin oy kullanabilir durumda olduğunu, madde oylamalarında da en düşük 341 kabul oyu çıktığını anlatan Elitaş, "Demek ki 13 tane farklı oy kullanılıyor AK Parti ve MHP arasında. 6-7 arkadaşımız MHP'den oy kullanmayacağını beyan ettiler, buna 7 dersek geriye 6 milletvekili kalıyor. Bunun hangi partiden olduğunu araştırmak doğru değil. Bunun tamamı AK Parti'den olabilir, tamamı MHP'den olabilir, önemli olan sonuca ulaşmaktır." ifadesini kullandı.

Mustafa Elitaş, anayasa değişiklik teklifine ilişkin çekinceleri olan AK Parti'li milletvekilleriyle uzun görüşmeler yaptıklarını, maddeleri anlattıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızın bütçe hakkının parlamentodan alındığıyla ilgili endişeleri vardı. Biz arkadaşlarımızla konuştuk, uzun mesajlaşmalarını yaptık ve bizim yaptığımız işin şu andaki mevcut durumdan parlamentonun gücünü daha artıran bir sistem olduğu ortaya çıktı." diye konuştu.

- "CHP'nin son lideri Sayın Deniz Baykal'dı"

CHP'nin "Türkiye'de cumhurbaşkanlığını alabilmemiz mümkün değil, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider çıkarabilmemiz ömür boyu mümkün değil" korkusuyla iş yaptığını vurgulayan Elitaş, şöyle devam etti:

"Bu işin garantisi yok. 2019'daki seçimlerle kimin cumhurbaşkanı olacağını takdir yetkisi yüce millete ait. Şu anda CHP teslim bayrağını çekmiş, 'vuruşarak teslim olalım' diyorlar. Yaptıkları iş bu. Sayın Baykal söylemişti; 'CHP iyi bir aday çıkarırsa kazanmaması için bir sebep yok' dedi. Demek ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendine güveni yok. Sayın Baykal anayasa oylamaları sürecinde en önde, genel başkanın oturduğu koltukta anayasa oylamalarını devam ettiriyor. Bir lider görünümü de var. CHP'nin son lideri Sayın Deniz Baykal'dı, ondan sonra gelen genel başkan."

Mustafa Elitaş, halk oylamasının en erken 26 Mart, en geç de 16 Nisan da olabileceğine işaret ederek, şunları söyledi: "Teklif perşembe veya cuma günü Parlamento'dan geçip, Cumhurbaşkanı da onaylayıp, Resmi Gazete'ye yayımlatmak için gönderdiği takdirde, bu 26 Mart olabilir, yoksa 2 Nisan olabilir, en geç de 16 Nisan olabilir. Parlamento'dan cuma günü geçmezse o zaman değişebilir. Sayın Cumhurbaşkanına gittikten sonra maksimum 15 gün, minimum da aynı gün olur."

AK Parti'nin paketin halk oylamasından geçmemesine ilişkin A veya B planı olmadığını vurgulayan Elitaş, "Bunun inşallah millet iradesinden geçeceği kanaatindeyiz. TBMM'den geçmesiyle ilgili endişemiz, tereddüdümüz yok. Biz 316 milletvekili buna imza attık, eğer 'hayır' diyen çekimser olan arkadaşlarımız varsa 'imzanı niye attın' diye sormak gerekir. Bundan sonraki süreçte bir değişiklik olmaz." dedi.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Elitaş, "Seçim bizim en son düşüneceğimiz konudur. AK Parti'nin bütün itirazları sık sık seçim olması, seçimle istikrarın ortadan kalkması. İstikrarı sürekli olarak savunan bir partinin seçimi, 'haydi şimdi yapayım' demesi uygun düşmez. Seçimlerin 27 Ekim 2019 tarihinde olması gerekiyor, bu anayasa halk tarafından kabul edilirse 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olacak." diye konuştu.

- "Anayasanın ilk üç maddesi bizim de kırmızı çizgimiz"

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasından anayasanın ilk 3 maddesini değiştirme anlamı çıkmadığını aktaran Elitaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Arkadaşımız diyor ki 'bizim Anayasanın ilk 3 maddesiyle ilgili herhangi bir düşüncemiz yok fakat anayasalar kutsal metinler değildir, değiştirilebilir' diyor. Ama CHP 2012'deki anayasa teklifinde ikinci maddede bir kelime değiştirmiş, onlar değiştirince normal, bizim İsmail Aydın söyleyince 'onun zihninde başka şeyler var' diye niyet okumak doğru değil. Niyet okuyucu tavşan gibi bunlar her şeyde niyet okuyorlar. Anayasanın ilk üç maddesi bizim de kırmızı çizgimiz. O konuyla ilgili sorunumuz yok. Ne sorunumuz olabilir? Sayın Cumhurbaşkanı Tahrir Meydanı'nda, Mısır'da laikliği anlattı, bunu unutmamamız lazım."

Öte yandan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Elitaş, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya da eşinin yaşadığı olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.