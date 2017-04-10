AK Partili İyimaya: Bu sistemi en önce isteyen Ecevit'ti

Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ederek gazetecilerle bir sohbet toplantısı gerçekleştiren İyimaya, "Muhalefet mevcut parlamenter sistem kötü diyor. Bizim getirdiğimiz sisteme de kötü diyor. O zaman senin iyin ne? Onu üretmesi lazım. Demeli ki, ben parlamenter sistemin şöyle dönüştürülmesini istiyorum. Anayasa Komisyonunda önergeler geliştirerek, Genel Kurulda önergeler geliştirerek, toplumla tartışması lazım. Yoksa şu anda yaptıkları eleştiri üzerine yürütülen siyaset tek kanatlı siyasettir. Muhalefetin mutlaka bir seçenek üretmesi lazım'' ifadelerini kullandı.

İyimaya, referandum sürecinde üniversiteleri gezdiğini belirterek, "Öğrenciler çok ilgili. Konuyu inceliyorlar, sorguluyorlar. Gazi Üniversitesi'nde Bülent Tezcan ile birlikte öğrencilerle bir araya geldik. Hiç olmadık sorular soruyorlar. Gözlemime dayanarak 'evet'i önde görüyorum. Yüzde 58'i telafuz etmiştim'' şeklinde konuştu.

16 Nisan sonrası erken seçim ihtimaline ilişkin soruya İyimaya, ''Erken seçimin gündeme gelmeyeceğini düşünüyorum. Tek partili, çoğunluk iktidarı var. Şu anda parlamento zemini, tek parti çoğunluk iktidarı düşünüldüğünde erken seçimi ihtimal dışı görüyorum'' şeklinde konuştu.

"Parlamenter sistemin Türkiye'ye kaybettirdikleri ve yapısal özelliği düşünüldüğünde bir çözüm arama gereği açık" diyen İyimaya, "Çünkü, mevcut sistem parlamentolu vesayet sistemi. Parlementonun bizim kültürümüzle uzlaşmayan bir sistem olduğunu birçok kişi ortaya koymuştu. Ben bu sistemi başından beri savunuyorum. Bu sistemi en önce isteyen 1979'da Ecevit'ti. İsteyenler arasında Erbakan, Özal, Demirel, Muhsin Bey de var. Türkiye bunu deneyecek, dünyada da ilk defa denenmiyor'' dedi.