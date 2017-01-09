AK Partili Milletvekili Günay'dan sokak hayvanları için kampanya

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, soğuk havanın etkisini ülke genelinde hissettirdiği bu günlerde sokak hayvanları için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kampanya başlattı.

Günay, #candostlarıunutmayalım etiketiyle Twitter üzerinden başlattığı kampanyada gençlere seslendi.

Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karlı havalarda hayvanların yiyecek bulmasının çok güç olduğunu belirterek, "Hayvanlar bizim can dostumuz. Bu soğuk havalardan korunmak için ellerinden bir şey gelmiyor. Yani dilleri var ama konuşamıyorlar, susadıklarını, acıktıklarını, hatta biraz sonra ölebileceklerini dahi söyleyemiyorlar." dedi.

Sokak hayvanları için harcanacak yarım saatin, dağıtılacak bir torba mamanın onların hayatını kurtaracağını vurgulayan Günay, "Bu konuda gençlerimizin, vatandaşlarımızın, tüm Eskişehirlilerin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.