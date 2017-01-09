Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

AK Partili Milletvekili Günay'dan sokak hayvanları için kampanya

AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay, #candostlarıunutmayalım etiketiyle sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyayla, özellikle gençlerden günde 30 dakikalarını sokak hayvanlarına ayırıp çevrelerinde mama dağıtmalarını istedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, soğuk havanın etkisini ülke genelinde hissettirdiği bu günlerde sokak hayvanları için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kampanya başlattı.
 
Günay, #candostlarıunutmayalım etiketiyle Twitter üzerinden başlattığı kampanyada gençlere seslendi.
 
Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karlı havalarda hayvanların yiyecek bulmasının çok güç olduğunu belirterek, "Hayvanlar bizim can dostumuz. Bu soğuk havalardan korunmak için ellerinden bir şey gelmiyor. Yani dilleri var ama konuşamıyorlar, susadıklarını, acıktıklarını, hatta biraz sonra ölebileceklerini dahi söyleyemiyorlar." dedi.
 
Sokak hayvanları için harcanacak yarım saatin, dağıtılacak bir torba mamanın onların hayatını kurtaracağını vurgulayan Günay, "Bu konuda gençlerimizin, vatandaşlarımızın, tüm Eskişehirlilerin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti

İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti

Karla kaplı İstanbul havadan görüntülendi

Karla kaplı İstanbul havadan görüntülendi

Avustralya'nın her yeri vahşi kedilerle doldu

Avustralya'nın her yeri vahşi kedilerle doldu

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA