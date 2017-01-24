AK Partili Özdağ: Fethullah Gülen, Yavuz'un kaftanıyla gelecekti

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, Arena'da düzenlenen toplantıyla yeni il teşkilatını tanıttı. AK Parti Manisa milletvekilleri Selçuk Özdağ, Murat Baybatur ve Uğur Aydemir, İl Başkanı Berk Mersinli, AK Partili Belediye başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver, gençlik kolları üyeleri ve partililer toplantıya katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Berk Mersinli, referandum çalışmalarının startını verdiklerini duyurdu.

Toplantıda konuşan Selçuk Özdağ, referandum sürecinin zorlu geçeceğini söyleyerek, "Önümüzde bir imtihan var. Üzümün çöpü, armudun sapı demeyeceğiz. Çıkacağız değişikliği anlatacağız. Diktatörlük olmayacak. Parlamento devam edecek, yasama ve yürütme ayrı olacak. Bu süreç zor geçecek. AK Parti tarihinin en zor anlarını yaşayacağız. MHP ile beraber yüzde 62 yapıyor. Anayasa değişikliğindeki 18 maddeyi güzel bir şekilde anlatacağız. Referandumda yüzde 54'ün altına düşmeyiz. Referandumdan yüzümüzün akıyla çıkarız. Karşı çıkanların makul gerekçeleri yok" dedi.

Terör olaylarına ve darbe girişimine karşı çalışmalara değinen Özdağ, örgütün Yavuz Sultan Selim'in kaftanını çalmaya çalıştığını söyledi. Özdağ, "Darbe komisyonunda dünyanın en tehlikeli örgütü olduğunu gördüm. Bu adamın emekliliği, pasaportu sahte. Sahte yazıyla pasaport almışlar. 1965-1966 yıllarında Manisa'da akıl hastanesinde yatmış. Anksiyete geçirmiş, akıl noksanlığı için raporlar verilmiş. Devletin her yerinde bu adamlar varmış. Yavuz Sultan Selim'in kaftanını çalmak istediler. Bu Fethullahçılar kaftanı çaldı. Havaalanında yakalandılar. Bu kaftanla Fethullah Gülen Türkiye'ye gelecekti. Üzerinde bu kaftan olacaktı. O kaftanı bulduk, tamir ettirdik, Yavuz Sultan Selim'in mezarı üstüne koyduk. Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılışını bekliyor" diye konuştu.

2019'daki genel ve yerel seçimlere de değinen Özdağ, Manisa'da Büyükşehir Belediyesini kazanamadıkları taktirde siyaseti bırakacağını açıkladı.