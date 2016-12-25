AK Partili Şahin: Yeniden bir Sevr’i oluşturmak için çaba gösteriyorlar

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, beraberindeki partililerle birlikte TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan’ı ziyaret etti. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Şahin, Ortadoğu’da akan kan ve gözyaşının durması için hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Operasyonu'nu sürdürdüğünü belirterek, “Son olarak 16 şehit verdik maalesef. Gerçekten o bölgeleri teminat altına almazsak buralarda vatandaşımızın rahat uyuması mümkün değil. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için nasıl Çanakkale’de savaşıldıysa bugün de aynı mücadelenin sergilendiğini belirten Şahin, “O günkü Sevr’i bize dayatanlar, Lozan’a razı edenler bugün yine yanı şekilde Haçlı zihniyeti ile irili ufaklı o emperyalist güçler yeniden bir Sevr’i oluşturmak için çaba gösteriyorlar. Ama o gün Sultan Abdulhamithan buna müsaade etmezken, akabinde gelen bir takım zafiyetler sonrası Osmanlı’nın parçalanmasına ve tekrar Sevr’e bizi zorlayıp, Lozan’a ikna etmelerine vesile olacak olan çalışmalar yapıldı” dedi.

“Bu bayrağı indiremeyeceksiniz”

Bugün yine aynı Haçlı zihniyetinin Türkiye’yi parçalamak için ciddi bir takım senaryolar peşinde olduğunu dile getiren Şahin, “Ama Allah’a hamdolsun o günkü gibi dik duran liderlerimiz gibi bugün de başımızda Recep Tayyip Erdoğan var. ‘Bize diz çöktüremeyeceksiniz, kesinlikle ülkeyi böldüremeyeceksiniz, bu bayrağı indirmeyeceksiniz, ezanı dindiremeyeceksiniz’ sloganı ile 15 Temmuz’da olduğu gibi bir seferberlik anlayışı çerçevesinde inanıyorum ki kısa bir süre içerisinde bunların da üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.

Milletvekili Şahin, ülkede insanları ayrıştırmaya çalışanlara asla izin vermeyeceklerini belirterek, “Aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlerin çabalarını boşa çıkaracağız” dedi.

TARSİM Bölge Müdürlüğüne bir süre önce atanan Mehmet Ali Doğan’a görevinde başarılar dileyen Şahin, “Kendisi daha önce sektör içerisinde yer alan bir isim, ben inanıyorum ki engin tecrübelerini buraya yansıtacaktır” diye konuştu.

Şu sıralar TAKSİM’de sigorta poliçe döneminin başladığını belirten Şahin, geçtiğimiz dönemlerde kayısıda yaşanan don afetlerinde üreticilerin mutlaka devletten destek beklediğini söyledi. Hükümet olarak geçmişte zarar gören üreticilere destekler sağladıklarını anımsatan Şahin, “Ancak bunlar günübirlik çözümler, çiftçimizin bu sorunlarını bertaraf etmek için yeterli olmuyor” dedi.

“Yüksek sigorta fiyatı ile ilgili çözüm aranıyor”

TARSİM’de sigorta bedellerinin ağır olduğunu bildiklerini ve şuanda diğer sigorta işlemlerinden de vatandaşların muzdarip olduğunu ifade eden Şahin, “Özellikle araç sigortaları dahil olmak üzere sigorta bedelinin yüksel bir maliyeti var. Bununla ilgili de çözümler aranıyor. Ama tarımla ilgili olan sigorta poliçelerinin şuanda devlet yüzde 66’ısını karşılıyor geri kalan 3’de 1’ini de vatandaş karşılıyor. Amacımız burada vatandaşın bir ürününü elde ederken başına gelecek bir takım tabi afetlerden dolayı en azından yanı başında devletin gücünü ve desteğini görmesidir” şeklinde konuştu.

“Kayısı ağacı dikiminde ön araştırma yapılması şart”

Malatya’nın kayısı üretiminde dünyada önemli bir yere sahip olduğunu da ifade eden Şahin, “Ancak böyle aşırıya kaçacak şekilde bütün arazilerimizin tamamını birden tek ürün olan kayısıya endekslemememiz gerekiyor. Yanılmıyorsam 8-10 milyon adet kayısı ağacı dikmişiz, ama bunların özellikle yüksek kesimlerde mi daha verimli olur, yoksa taban arazilerinde mi daha verimli olur bir ön araştırması yapılması gerekiyor. Ben eminim ki önümüzdeki dönemlerde bunların mutlaka planlaması yapılacaktır. Kayısının böyle Mart aylarının başında çukur yerlerdeki risk alanını minimize etmek için orada başka ürünlerinde çeşitlendirilmesi ile vatandaşlarımız belki daha rahatlayacaklardır” dedi.