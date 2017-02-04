AK Partili Sorgun: Yeni sistem, yasama ve yürütme erkleri arasına kesin bir ayrım koyacak

Seçim bölgesi Konya'da, Sille Kültür Evinde haber ajanslarının temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan anayasa değişiklik teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sorgun, "Ortada ne bir belediye başkanı, ne bir meclis üyesi, milletvekili, muhtar, cumhurbaşkanı ya da herhangi bir şahıs seçimi yok. Burada halkımızın tarihi bir tercihi söz konusu. Hükümet etme sistemi değişiyor. Anayasadaki 19'uncu değişiklikle değişiyor. Tabi bu değişikliğin özelliği şurada bizim anayasa tarihimizde bu güne kadar 5 anayasanın tamamı zaten biri cumhuriyet öncesine dayanıyor. 21 anayasası da 24 anayasası da savaş anayasaları, 61 ve 82 anayasası da ihtilal ürünü anayasalardır. Sivil bir meclis anayasa yapmış değildi. Herkes bu anayasanın değişmesinden söz ediyor ama hadi değiştirelim dediğimizde kimse gelmiyordu" dedi.

"Sistem yetkiyi ya halka ya da halkın seçtiklerine veriyor"

Yeni anayasa ile vesayete son vermeyi amaçladıklarını söyleyen Sorgun, "Getirilmiş bulunan 18 maddeyi bir cümle ile özetleyin dense ben şunu söylerim; yetkiyi ya halka ya da halkın seçtiklerine veriyor. Vesayete son verme amaçlı bir şeydir. Yasama ve yürütme erkleri arasına kesin bir ayrım koymadır. Şu anda bir tarafta başbakan, hükümet ve cumhurbaşkanı bu günkü parlamenter sisteme göre yürütmeyi temsil ediyor, meclis de yasamayı temsil ediyor. Yeni getirilen değişiklikte cumhurbaşkanlığı yürütmeyi temsil edecek, parlamento da yasamayı temsil edecek" diye konuştu.

Seçmen sayısının 58 milyonu aştığını dile getiren Sorgun, "Nisan ayı içerisinde ancak resmi tarihi yüksek seçim kurulunun açıklaması gerekir. Onun için de şu gün dememiz doğru olmaz ama bunun anayasada takvimi var. Sayın Cumhurbaşkanımız onaylayıp, resmi gazetede yayımlandıktan sonraki 60 günü takip eden pazar günü. Baktığımızda bugün itibariyle 2 nisan tercihi kalkmış durumda takvim olarak. Önümüzde ondan sonra 9 ve 16 nisan takvimleri var. Bizi önümüzdeki birkaç gün sonra 9 nisan tercihini de kaldırmış olabilir. Şu anda resmi şu gün diye söylememiz doğru olmayabilir. Ama bizi bu takvim belli bir yere götürüyor" ifadelerini kullandı.