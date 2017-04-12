AK Partili Turan: Bu ülkede milletin üstünde karar yoktur

Referandum çalışmaları kapsamında Çanakkale'ye gelen Turan, iş adamı Şeref Kutluay tarafından düzenlenen toplantıda Ağrılı vatandaşlarla bir araya geldi. Burada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgi veren Turan, toplantıya katılanlara bu süreçte Mecliste ve sahada yaptıkları çalışmaları anlattı.

Milletin söz sahibi olduğu bir sisteme geçildiğini ifade eden Turan, 16 Nisan Pazar günü referandum için oy kullanacaklarını hatırlattı.

"Bu ülkede milletin üstünde karar yoktur. Biz 15 yıldır millet ile yol yürüyen bir partiyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, AK Parti'den sonra da millet söz sahibi olmaya devam etsin diye ortaya çıkan bir sistemdir." ifadesini kullanan Turan, şunları kaydetti: "Muhalefetin itirazları da bundan dolayıdır. Hiçbir zaman milletle işleri olmadı. Ya baskıyla oy istediler ya da kasetle koltuğa oturdular. Yeni sistemle beraber milletle yol yürümeyen iktidar olamayacak. Milletten yüzde 50 oy alırsan iktidar olursun. Bunu da ancak Menderes, Özal, Recep Tayyip Erdoğan gibiler alır. Artık devletin milletinden, milletin devletine geçiyoruz."

Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.