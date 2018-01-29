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AK Parti'li Turan'dan CHP'li Özel'e yanıt: Önce 'sınırımızda PYD olsun' diyen vekilleri özür dilesin

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, CHP Grup Başkanvekili Özel'in, 'kendisini, CHP'den ve Atatürk'ün manevi şahsiyetinden özür dilemeye davet eden' sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

  • AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP’ye "Cumhuriyet Hakaret Partisi" dediği için kendisini Atatürk’ün manevi hatırasından özür dilemeye davet eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, "Önce Mustafa Kemal’in partisini HDP’nin kötü taklidi haline getirenler özür dilesin. Ondan sonra biz CHP’nin talebini değerlendiririz." yanıtını verdi.

Turan, CHP Grup Başkanvekili Özel'in, "kendisini, CHP'den ve Atatürk'ün manevi şahsiyetinden özür dilemeye davet eden" sözleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Önce 'sınırımızda PYD olsun' diyen vekilleri özür dilesin"

"CHP’ye 'Cumhuriyet Hakaret Partisi' dediğimiz için, CHP Grup Başkanvekili, bizi Atatürk’ün manevi hatırasından özür dilemeye davet etmiş." diyen Turan, "Önce, HDP ile aynı istikamette ilerleyen İstanbul il başkanları, HDP için pilav dağıtan belediye başkanları, HDP’nin Eş Başkanı'na selam yollayan MYK üyeleri, milletvekilleri, 'sınırımızda PYD olsun' diyen vekilleri özür dilesin. Mustafa Kemal’in partisini HDP’nin kötü bir taklidi haline getirenler özür dilesin. Ondan sonra biz de CHP’nin talebini değerlendiririz." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, CHP yetkililerine, partilerine dair yaptıkları her eleştiride, partilerinin tarihine sığınmaktan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Turan, "Bugünkü CHP yönetimi, partiyi Mustafa Kemal'in partisi olmaktan çıkarmış HDP’ye gönül veren, PYD taraftarlarının CHP’si haline getirmiştir." dedi.

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