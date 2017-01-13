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AK Parti’li vekil trole vurdu ses CHP’den geldi

AK Parti ve MHP’li vekillere son günlerde Anayasa değişikliğine “hayır” demeleri yönünde yoğun mesajlar gelmeye başladı.

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Hem mail, hem Facebook, hem de Whatsapp üzerinden gönderilen mesajların belirli merkezlerden yönlendirildiğini düşünen AK Parti, bu merkezin neresi olduğunu tespit etmeye çalışırken, AK Parti’li Ahmet Hamdi Çamlı’nın başına ilginç bir olay geldi. AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, kendisine “Anayasa düzenlemesine hayır deyin” mesajını gönderen kişiye, “Sana bu telkinleri fısıldayana şöyle de ‘Beyaz adam gebereceksin.’ O ne dediğimi gayet iyi anlar..! Sen de şayet milli biriysen rahat ol!” diye yazdı.  Çamlı›nın bu mesajına, CHP’li Dursun Çiçek’ten cevap geldi.  

ÇİÇEK CEVAP VERDİ

Çamlı’ya mail atan Çiçek, bir seçmenin mesajına cevaben söz konusu ifadeyi yazdığını belirterek, “iktidarın ve emperyalizmin telkin fısıldadığı işbirlikçi biri olmadığını” söyledi. Ardından da “(Sana bu telkinleri fısıldayana şöyle de “Beyaz Adam Gebereceksin” O ne dediğimi gayet iyi anlar..! Sen de şayet Milli biriysen rahat ol!)” ifadesinde geçen ‘Sana’ ifadesini geçerli kılacak şekilde sizi tanımıyorum ve ‘O’ diye birini tanımıyorum” demesi dikkat çekti.

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